【患癌女嬰】22個月大女嬰不敵癌魔夢中離世　父母：謝謝你帶來的所有回憶

▲ 22個月大女嬰焯瑩不敵癌魔離世。

女嬰焯瑩在2個月大時確診腦癌，曾接受多達8次手術，一直奮勇對抗病魔。其父母昨晚（5日）在Facebook專頁發文，指愛女在4日晚上安詳離世，「去了另一個世界繼續守護我們一家人」。

父母在文中指出，焯瑩在睡夢中離世，過程沒有痛苦。焯瑩還有兩個月便2歲，父母特意買蛋糕，為她提早慶祝生日。見到女兒感開心，一家人亦沒有遺憾：

希望你在天堂玩夠，就用健康的身體再返嚟搵返我哋啦！我相信我哋嘅緣份唔會就此結束。

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父母：願另一世界沒病痛

父母亦在文中表示一家人都愛她，在他們心中焯瑩可愛又美麗，並謝謝她在這22個月帶來的所有回憶。他們形容愛女「畢業」，終於不再受病痛折磨，得以解脫，「祝另一個世界永遠沒有病痛」。

他們亦向兒童醫院5N病房的腫瘤科醫生、姑娘、治療師，以及腦外科及腦內科醫生致謝，「辛苦你哋一宜陪住我哋，你哋已經好盡力了！」；亦感謝一直以來支持女兒的網民，希望大家永遠記得焯瑩。

文章內容獲Facebook專頁「我們這一家 小小小小焯瑩」授權轉載。

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責任編輯：王明芳