【校長專欄】減少將孩子比較多正面鼓勵 伍時暢校長：孩子獲得肯定才可健康成長

▲ 朱校長表示，家庭生命教育比學校生命教育成效更高，因此要加強家校合作。

你的孩子快樂嗎？新一代的父母都非常關注孩子的心靈健康，希望給孩子一個幸福快樂的童年，那你知道孩子需要甚麼嗎？

10月初和大家分享了嶺南大學《學童快樂指數調查》報告，提過「校園生命教育」和「校園幸福感」的計算方法，下面想和大家續談家庭幸福感。

家庭幸福感指數來自以下兩項的分數平均值：



1. 父母之間的關係非常融洽



2. 你有一個美滿家庭

一般人可能以為美滿家庭和物質生活是掛鉤的，其實並不然。調查顯示居住空間與快樂指數相關不大，反而居住環境寧靜及在家有時間做喜歡的事情對學童快樂尤為重要，而父母關係融洽與子女意見的尊重最能促使快樂，反而有沒有兄弟姊妹與快樂無顯著關係。小學家長們要特別珍惜子女這段就學時間，多關心子女學習和成長需要，因為調查顯示家庭幸福感隨學童年齡上升區別變小，學童11歲後便開始下降。

家庭幸福感以外，家庭生命教育不容忽視，調查顯示有以下計算方法：



a. 你有一個美滿家庭



b. 家人鼓勵你發揮潛能，減少比較



c. 家人鼓勵你奮發自強，不怕困難



d. 家人鼓勵你尋找興趣，發揮所長

家長們，你們有否試過當孩子默書取得95分時，你會問：「有無同學100分？」又或是當他們不合格時，你會說：「都叫你溫習啦﹗」其實這些說話都產生負能量，打擊孩子自信心，我們要減少將孩子比較，多正面鼓勵他們，也要幫孩子發展興趣展現潛能，我們相信每個孩子都有個人特質和所長，他們需要獲得肯定，才可以健康成長，遂步學習成年階段所需要的素養，具自信的應對未來的轉變。



家長們，家庭生命教育比學校生命教育成效更高，我深信透過家校合作，彼此支援，孩子生命力更強，抗逆力更高！祝福貴子弟健康快樂成長!

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