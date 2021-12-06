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【積極行善】陳凱韻出席盲人學校活動　甘比呼籲關愛視障人士：將心比己

娛樂 11:34 2021/12/06

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甘比出席心光盲人學校慈善活動，更進行蒙眼體驗。

昨日（12月5日）心光學校舉行的《2021心光傲行》125周年線上步行籌款開步典禮，陳凱韻（甘比）以劉鑾雄慈善基金信託人董事身份出席活動。

席間，甘比與胡定欣、蘇永康等嘉賓進行「蒙眼體驗」，親身體會失明人士靠觸覺引路的感覺，此外甘比於IG分享出席活動感受，當中她寫道：「跟視障人士相處時，要將心比己，注意佢哋嘅感受。」

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甘比跟一眾視障人士傾偈，了解他們所需。（大會提供）

甘比呼籲共襄善舉

心光盲人院暨學校今年踏入125周年，為配合本年主題「同行見未來」，於12月5日至31日舉辦線上步行慈善籌款活動，以助持續發展全面服務，甘比昨日於IG分享出席活動的照片，她更呼籲大眾一齊參加，共襄善舉。

當中她寫道：

心光盲人院暨學校起源於 1897 年，出年 2022 年就係佢哋 125 歲。作為香港現時唯一嘅視障學校，心光咁多年嚟即使面對過好多困難挑戰，亦從未放棄為有需要嘅視障人士服務，所以絕對值得我哋支持。尤其喺疫情之下，要應付一啲前所未見嘅難題。

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另外，甘比更希望大眾以失明人士的角度，作出多點關愛和體諒：

作為僱主，我哋可以盡力向視障人士提供就業機會，畀佢哋發揮所長， 自力更生。當同視障人士相處時，要將心比己，注意佢哋嘅感受。對我哋嚟講輕鬆做到嘅嘢，對視障人士可能充滿挑戰，所以我哋應該對佢哋保持鼓勵同樂於協助嘅態度。

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定欣體驗失明者感受

另一擔任「愛心大使」的胡定欣也有進行蒙眼體驗。

定欣表示：「我蹺住校長的手臂，在他帶領下行，第1次真正體驗他們（失明人士）生活上的一些感受，雖然有人帶領，但我當時很缺乏安全感。他們生活上遇到的問題一定更多，我都有問他們現時社區的設施是否足夠，他們說比起其他國家，香港已做得很好，反而去社會工作是最大問題。」

甘比帶同長女Josephine出席慈善活動。（取自instagram）

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一直熱心公益

甘比近年積極參與慈善活動，更親身落區探訪基層家庭人士，她在今年9月份更帶同12歲長女Josephine，探訪有特殊教育需要（SEN）的幼童，跟他們提早慶祝中秋節。

事後甘比於IG分享照片，只見甘比跟Josephine細心講解，兩人更陪伴小朋友玩耍。

撰文 : TOPick柴犬出動

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