【小巨肺】譚芷昀自資出繪本反校園欺凌　14歲Celine被指與吳家忻「撞樣」？

譚芷昀(Celine)於2017年以9歲之齡參加《全美一叮》(America's Got Talent),憑演唱《My Heart Will Go On》受傳媒及網民關注,並被封為小巨肺。

Celine現時已經14歲,己散發出少女味。她早前在網上公布與香港插畫師伍尚豪(Peter)合作推出繪本,故事內容正正是她曾經面對過的校園欺凌!

自資推出繪本

Celine曾在訪問中透露,繪本出自本身的經歷,她於小時候曾被同學孤立、欺凌,沒有人與她玩耍、聊天。她早前在社交平台上又提到受到校園欺凌的人有機會抑鬱,甚至出現輕生的念頭,希望藉繪本來喚起大眾的關注。

今次Celine自資推出的繪本《Harper》,講述女主角Harper因搬家而轉到新學校,受到新同學的排斥而情緒低落。她在社交平台上指《Harper》帶出即使在生活上遇上難關,也要接受以及不要影響情緒。另外,也帶出不必為別人而改變自己,只需要做真正的自己。

Celine感謝家人、插畫師Peter的幫助,也指自己與Peter的想法接近,對方似是可解讀她的心。

《Harper》於Celine的個人網頁發售,收益扣除成本後將全數撥捐至香港聾人子女協會。

被指與女神吳家忻相似

現時散發少女感覺的Celine,過往一直被不少網民指她與藝人「撞樣」,有網民指她與前TVB演員司徒瑞祈相似,近日又有網民指她於「試當真」女神吳家忻(kayan9896)、黃心穎相似。

從Celine的Instagram所見,就讀國際學校的她染過不同的髮色,看來十分注重打扮。

Celine踏入14歲

Celiene於4年前參加《全美一叮》一鳴驚人,獲得不少演唱機會,更有指其出騷價直上20萬。轉眼間,她現時已是14歲,上月於社交平台分享與妹妹切生日蛋糕的相,感恩獲得不少祝福與禮物。

她平日也不時分享自己行山、打卡相,也一直熱愛唱歌,10月時就推出一段由她唱《Can't Help Falling in Love》的MV,也超過79萬點撃率!

