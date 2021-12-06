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【小巨肺】譚芷昀自資出繪本反校園欺凌　14歲Celine被指與吳家忻「撞樣」？

娛樂 12:02 2021/12/06

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譚芷昀（Celine）於2017年以9歲之齡參加《全美一叮》（America's Got Talent），憑演唱《My Heart Will Go On》受傳媒及網民關注，並被封為小巨肺。

Celine現時已經14歲，己散發出少女味。她早前在網上公布與香港插畫師伍尚豪（Peter）合作推出繪本，故事內容正正是她曾經面對過的校園欺凌！

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自資推出繪本

Celine曾在訪問中透露，繪本出自本身的經歷，她於小時候曾被同學孤立、欺凌，沒有人與她玩耍、聊天。她早前在社交平台上又提到受到校園欺凌的人有機會抑鬱，甚至出現輕生的念頭，希望藉繪本來喚起大眾的關注。

今次Celine自資推出的繪本《Harper》，講述女主角Harper因搬家而轉到新學校，受到新同學的排斥而情緒低落。她在社交平台上指《Harper》帶出即使在生活上遇上難關，也要接受以及不要影響情緒。另外，也帶出不必為別人而改變自己，只需要做真正的自己。

Celine感謝家人、插畫師Peter的幫助，也指自己與Peter的想法接近，對方似是可解讀她的心。

《Harper》於Celine的個人網頁發售，收益扣除成本後將全數撥捐至香港聾人子女協會。

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被指與女神吳家忻相似

現時散發少女感覺的Celine，過往一直被不少網民指她與藝人「撞樣」，有網民指她與前TVB演員司徒瑞祈相似，近日又有網民指她於「試當真」女神吳家忻（kayan9896）、黃心穎相似。

從Celine的Instagram所見，就讀國際學校的她染過不同的髮色，看來十分注重打扮。

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Celine踏入14歲

Celiene於4年前參加《全美一叮》一鳴驚人，獲得不少演唱機會，更有指其出騷價直上20萬。轉眼間，她現時已是14歲，上月於社交平台分享與妹妹切生日蛋糕的相，感恩獲得不少祝福與禮物。

她平日也不時分享自己行山、打卡相，也一直熱愛唱歌，10月時就推出一段由她唱《Can't Help Falling in Love》的MV，也超過79萬點撃率！

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撰文 : TOPick柴犬出動

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