【聖誕2021】香港樂高探索中心Fun享聖誕Home Party    2米高LEGO幻光聖誕樹成打卡位　

▲ 香港樂高探索中心Fun享聖誕Home Party，充滿節日氣氛。(相片來源︰香港樂高探索中心)

疫情下大家無法外遊，一眾聖誕裝飾反而瀰漫各廣場及景點。佔地3萬呎、以過千萬塊LEGO積木打造的香港樂高探索中心（LEGOLAND Discovery Centre Hong Kong），為迎接與香港粉絲共度的首個聖誕節，由即日起至2022年1月2日止，將聖誕老人於芬蘭的家「Home」降至香港樂高探索中心，讓大小朋友盡情投入聖誕老人的Home Party。

▲ 節目中的「聖誕老人之約」，還有薑餅人等成員與小朋友留影歡聚。(相片來源︰香港樂高探索中心)

LEGO元素的「聖誕老人大廳」，從大廳佈置的細節中，都是滿是聖誕氣氛。大廳裡更來了不少參加派對的聖誕精靈和薑餅人等樂高好友，與小朋友一起歡度聖誕，聖誕老人將不時驚喜現身於「聖誕老人大廳」之中，與大小朋友來個「聖誕老人之約」，一起合照互動！

另外，中心更有以45,000塊LEGO積木拼砌而成的2米高幻光聖誕樹給各大樂高迷影相打卡，由LEGO模型拼砌達人及團隊用45,000塊LEGO積木，歷時長達480小時，拼砌配搭閃爍燈飾而成，加上超過40種LEGO顏色極為吸睛，營造濃厚的聖誕氣氛。

▲ 由45,000塊LEGO積木拼砌而成的2米高幻光聖誕樹，給各大樂高迷影相打卡。(相片來源︰香港樂高探索中心)

香港迷你天地聖誕幻影

中心另有一個香港迷你天地，以7,150小時及超過150萬塊LEGO積木搭建而成，呈現獨特的香港地標和風景。聖誕期間，香港迷你天地更會以魔幻聖誕為靈感，設計出節日限定的飄雪與鹿車飛翔的光影效果，讓您如置身於聖誕幻境中俯瞰欣賞香港冬日美景。

▲ 節日期間還有香港迷你天地聖誕幻影。(相片來源︰香港樂高探索中心)

除了連串聖誕活動，來臨香港樂高探索中心亦可投入各種令人讚嘆的樂高主題設施，包括人氣互動射擊遊戲「古堡歷險」、刺激機動遊戲「魔法轉盤」、讓人仿如置身逼真雨、風、雪效果的「樂高4D動感體驗」，及以音樂激發小朋友創意的「得寶農莊」，還有「樂高賽車場」、「地震測試區」、「城市歷奇」、LEGO主題的咖啡室和禮品店等。

▲ LEGO創意工作室」是讓小朋友發揮無限創意的地方。(相片來源︰香港樂高探索中心)

香港樂高探索中心Fun享聖誕Home Party

活動日期︰即日至2022年1 月2日

活動時間：2021年12月6 日至10日：11am至7pm

地址：尖沙咀梳士巴利道18號K11 MUSEA地庫1樓B131-133號（港鐵尖東站J3出口）

普通門票︰$240

冬日主題套票 (即日至2022年1月2日)

雙人門票+數碼照通行証一張+聖誕吊飾一個+一月平日入場門票一張(適用於2022年1月4至27日) $599