【安心出行】黃家和指當局以往太放任港人　籲政府果斷執行有益社會措施

▲ 黃家和指以往太放任港人，籲政府果斷執行有益社會措施。（資料圖片）

下周四起所有食肆及表列處所均要使用安心出行，當局仍未公布豁免安排，餐飲聯業協會會長黃家和認為，以往當局對港人太放任，呼籲政府果斷執行對社會整體有益的措施；目前仍未收到協助視障人士使用該程式的凸字膠套，料當局不日內公布詳情。

黃家和今（6日）在電台節目表示，同意政府循強制的方向要求市民使用「安心出行」，認為以往太放任港人，喜歡做甚麼就做甚麼，必須規管，若果政府認為一些措施是對社會整體有益，就應該果斷執行，「現時（香港）沒有強制打針，因為有些海外國家已強制國民打針」。他補充，目前未收到政府通知，何時派發協助視障人士使用「安心出行」的凸字膠套，相信一至兩日內會透露更多詳情。

黃家和續指，本港絕大部分市民都擁有智能電話，690萬人次下載「安心出行」，屬大比數的港人已使用該應用程式，強制使用「安心出行」只影響幾個百分點的人，相信當局會提供協助。

他稱現時B類食肆有11,000間，以他了解有不少餐廳欲轉為C類，如餐廳堅持不轉為C類而令生意有所損失，屬自行的選擇；全港逾80%餐廳從業員已打針，餘下人士因身體情況不便接種，相信部分人是長者，他預料食肆轉變經營模式不會有太大的困難。

至於推出「疫苗護照」的時間表方面，餐飲聯業協會會長黃家和早前引述特首林鄭月娥稱會到農曆新年後推出，他今日解釋指，林鄭月娥是在非正式活動上透露的，她的意思是推出該措施的時間不會太快，仍有待商討。

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記者：陳麗娜