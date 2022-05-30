免疫治療效果更精準 幫助提升頭頸癌存活率

癌症之所以令人聞之色變，是因為患病後除了要面對病徵和治療期間帶來的生活鉅變外，癌症復發和擴散的威脅亦令癌症患者感到絕望。顏繼昌教授指出頭頸癌可影響患者的外觀及言語和進食的功能，造成生活質素下降，而且非早期的頭頸癌復發機會較高。但自從免疫治療的出現，變革了治療晚期及復發性頭頸癌的標準治療，為頭頸癌患者帶來新選擇。免疫治療能在晚期頭頸癌治療中擔當重要的角色，幫助提升存活率。



不煙不酒也有風險 原來HPV作怪



頭頸癌泛指位於頭頸部位 (包括鼻咽、鼻竇、咽喉、聲帶、扁桃腺、舌頭等等) 的惡性表皮腫瘤 (以鱗狀及未分化表皮癌為主) 。而香港較常見的鼻咽癌，其成因大多數與「第四型人類皰疹病毒」（簡稱EB病毒）有關，亦有研究顯示與吸煙、醃製食物有關。



別以為不煙不酒就沒有患頭頸癌的風險，顏教授留意到近二十年的轉變，頭頸癌尤其是扁桃腺癌、口咽癌等，慢慢受到HPV（即人類乳突瘤病毒）影響。「當病毒持續隱藏在人體內，便有機會引發癌症。在美國，幾乎近七成的口咽癌都是與HPV有關。但這個病毒引致的癌症很特別，特性『無咁惡』，較容易處理，但患者偏向較年輕，3、40歲亦會發病，幸好這種病毒引致的癌症對化療和電療都很敏感，而早期的患者亦可以單用手術便能去除腫瘤。」

▲ 顏教授指免疫治療副作用較少，是一個很大的突破，亦是未來癌症研究和治療的一大趨勢。

提高警覺及早發現 醫學進步減副作用



一般人往往會將咽喉或口咽癌的早期的症狀與喉嚨發炎病徵混淆而延緩就醫。而「甲狀腺癌、口腔癌、聲帶癌等，因腫瘤位置能夠被察看或觸摸得到，而腫瘤引起的早期病徵有聲音沙啞或口腔痛，只要警覺性高，及早求醫便較容易發現。」



顏教授指及早發現的早期頭頸癌，可以單用手術(口咽或口腔癌)，或放射治療(如鼻咽癌) ，治癒率很高。對於因輻射問題而擔心引發其他頭頸癌，顏教授表示因為醫治鼻咽癌需要高劑量的放射治療，確實很難避免。但隨著醫學進步，現今的放射治療已發展出新技術，可以更精準地縮減治療範圍，有助減低因輻射而引致其他頭頸癌的風險。



癌症治療發展迅速 混合治療助提升生活質素



非早期的頭頸癌患者大多需要接受手術及輔助放化療，或高劑量放射治療及同步化療，因而可能造成患者失去日常重要的功能，如說話、進食、吞嚥等。顏教授慨嘆:「有一些病人需要進行創傷性的手術，有機會影響外觀，讓患者產生自卑感，影響人際關係，變得情緒低落。」



但他續分享:「可幸現今各方面的治療技術發展也大大進步，例如手術發展到有機械臂的幫助可更徹底和精準地清除腫瘤。加上整型外科的新發展，清除腫瘤同時能保留器官的原狀和功能。」他又提到近十年出現的標靶治療。「在早期病人身上使用標靶治療混合放射治療，和化療混合放射治療一樣，效果都比單用放療好。但前者毒性較低，可減輕患者的痛苦。用標靶治療和同步放療，年長的患者，較易應付。」



近年醫學界出現另一個新名詞:免疫治療。作為頭頸癌研究學者的表表者，顏教授喜見免疫治療在頭頸癌上的突破。「對於一些無法接受根冶性治療的病人，我們發現以免疫治療混合化療使用，效果比標靶治療混合化療好。免疫治療的機理是訓練人體自身的免疫細胞去攻擊腫瘤。有研究更指出某些帶有較強免疫訉號的頭頸癌患者單用免疫治療，其效果甚至比標靶治療混合化療更好，而且副作用較少，是一個很大的突破，亦是未來癌症研究和治療的一大趨勢。」



冀免疫治療能廣泛應用 讓更多癌友受惠



不過，較新型藥物，如免疫治療的收費則未必人人可以負擔。顏教授表示︰「我們需要以一個精準治療的概念，將患者分類，透過有效的生物標記（Biomarker）找出哪些患者是最容易得益。」他指出，如合適的患者沒有經濟能力，希望政府甚至藥廠能提供一些資助，幫助患者渡過難關。「免疫治療對於部分晚期的頭頸癌患者很重要，能幫助提升其存活率，並相對其他治療帶來較少副作用。」顏教授認為若考慮到因副作用較少而可以減少醫療資源的成本，對整體社會成本仍是有利的。他期望將來免疫治療可更廣泛地使用，讓更多合適癌症患者受惠。

爲鼓勵市民認識健康資訊，本文章由MSD 支持製作。HK-KEY-00469 MAY/2022

(特約)