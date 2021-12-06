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黎諾懿將再為人父執「走佬袋」　兩個夠數拒絕追多個女

娛樂 11:55 2021/12/06

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在本月將再為人父的「暖男爸爸」黎諾懿，近日積極為迎接家庭新成員作準備，了忙着為即將出世的BB添置用品外，又忙着照顧太太李潔瑩（Nicole）及向4歲兒子「小春雞」黎峰睿灌輸做哥哥的訊息。

日前，黎諾懿就跟「小春雞」為腹大便便的李潔瑩準備入醫院時的「走佬袋」。黎諾懿吸取過上次執漏嘢的敎訓，今次特意為太太準備了大量代言的有機HMP奶粉、嬰兒防敏濕紙巾、嬰兒潤膚露、包巾、嬰兒潔膚浴露、授乳茶、保暖杯、天然活泉水等，盡顯暖男丈夫的體貼。

兩個夠數拒絕追女

黎諾懿與太太Nicole自「小春雞」出世後，一直共識要再度造人，雖然黎諾懿一直希望第二胎生女，可湊成「好」字，但第二胎仍是生仔，如今湊成「孖」字，他說：「即將再做爸爸，心情係開心嘅，因為無論工作幾攰都好，只要返屋企見到佢哋就會咩都忘記晒，咩都值得。」

不過黎諾懿斬釘截鐵表示「兩個夠晒數」：「同太太認為兩個小朋友就夠，再多個小朋友，會分唔到身，最緊要佢哋兩個小朋友相親相愛，我湊峰峰（小春雞）時，太太湊細佬，咁樣時間會分配得好啲，雖然今次唔係生女，但都唔會再追，而家已經好完美。」

黎諾懿怕剪臍帶

回顧之前跟太太入產房生「小春雞」時，黎諾懿自嘲當時是新手爸爸，表現十分狼狽。

他坦率表示：「上次始終第一次做爸爸，好多嘢準備得唔夠好，例如潤膚露、冇刺激性嘅沐浴露及濕紙巾，都冇準備，搞到峰峰（小春雞）有少少皮膚敏感，亦有少少爛Pat Pat，而且峰峰嗰時亦有少少尿道炎，我都唔識得處理，相信今次我會識得處理，所以今次冇咁大壓力同咁緊張，好期待小生命嘅出現。」

黎諾懿續說，上次陪太太入院生「小春雞」，一點也沒享受過過程，印象只記得忙到一頭煙，笑言今次會好好享受：「好多人問我今次會唔會剪臍帶，我嘅答案係『唔會』，雖然鍾意煮嘢食，但係我都好怕見血淋淋嘅嘢。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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