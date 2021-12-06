【聖誕2021】挪亞方舟螢幻聖誕親子Staycation　宇宙主題房玩鐳射槍夜光遙控車【內附連結】

▲ 主題客房以太空作為主題，除了有星光投影，還有夜燈、星系帳篷及銀河佈置。（相片來源：挪亞方舟提供）

未決定同小朋友點過聖誕節好？馬灣挪亞方舟有多個全新「螢」格體驗，由12月11日至2022年1月2日期間逢星期六、日及公眾假期，大玩智「螢」神射手遊戲、夜光遙控車大歷險，參與DIY工作坊，還可以入住「宇宙漫遊記」主題房Staycation，一站式放電玩樂。

「螢幻聖誕大激玩」有多項體驗，必玩『智「螢」神射手』，小勇士需要潛行8個神秘光影地帶，找出線索解開涉及宇宙、大自然、建築、考古及機械等疑團，亦要跨越夜光障礙物去完成挑戰，絕對考驗小朋友眼界、身手及智慧。

▲ 在『智「螢」神射手』先搜索要解開的難題，再參考佈滿在牆上的線索，繼而找出正確答案並以鐳射槍對準發射。（相片來源：挪亞方舟提供）

「夜光遙控車大歷險」中，小朋友可駕夜光遙控車穿越漆黑的森林秘景內探險。「萌趣動物騎騎樂」小小探險家可騎上聖誕小鹿、恐龍、犀牛、河馬及小豬等動物造型的電動車，馳騁於冬日樹林。

參加「夢幻夜燈藝工房」，發揮創意利用雕刻功能筆在膠片上勾畫圖像，即場製作出與眾不同的座枱式夢幻夜燈。「創意霓虹燈手作坊」，參加者運用冷光線親手製作獨一無二的霓虹燈飾。「聖誕啤啤熊製作室」則可揀選聖誕服飾，製作出聖誕啤啤熊。

另外還有全港首個大自然主題光影互動展館e-Planet夢想星球、空中奇遇索道、高卡車飛馳天地及家庭單車樂悠遊等大量親子活動。挪亞方舟度假酒店的「宇宙漫遊記」主題房，特意加上星光夜燈投影器，營造漫遊宇宙的場景，住宿套票房價由$1,948起。

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挪亞方舟「螢幻聖誕大激玩」

地點：馬灣珀欣路33號

查詢電話：3411 8888

活動日期：12月11日至2022年1月2日（逢星期六及日及公眾假期）

時間：10am至6pm

入場費：成人$198，小童及長者$158，活動期間設有買2送1門票優惠。每張遊戲券售$10，每購買兩張門票將獲贈10張遊戲券，可使用指定數量之遊戲券參加活動。

記者：張頌婷