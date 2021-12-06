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【白衣天使】1歲半男童溺水生命垂危　護士不顧懷胎4月跪地搶救30分鐘

健康 12:20 2021/12/06

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熱門 聖誕2021 梅艷芳 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

1歲半男童溺水生命垂危，護士不顧懷胎4月跪地搶救30分鐘。

內地江西近日發生一宗好人好事，一名1歲8個月的男童溺水，被鄰居救上岸，有護士剛好路過，不顧自己懷有身孕，立即上前跪地施行心肺復甦法（CPR）逾30分鐘，最終把男童從鬼門關前拉回來。事後她更表示，「當時沒考慮懷孕的事，只想趕緊救人」，獲一眾網民大讚。

據《央視新聞》報道，事發於上月25日，該名男童在家人不注意的情況下，推著嬰兒車走出家門，數分鐘後，發現孩子不見了的家人緊忙尋找，相信孩子到附近一個池塘玩水，不慎遇溺，有鄰居發現他漂浮在水面，遂將他救上岸。

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不過男童上岸後，臉色發紫，全身濕冷、非常虛弱，情況十分危急。此時，途經的護士孫家雲見狀，立即上前跪地為男童施行CPR逾30分鐘，最終男童吐出水，臉色變得紅潤，由救護車送院救治，而孫家雲更累到無法起身。

男童留醫5日後已康復出院。事後，男童的爺爺才得知，原來孫家雲懷有4個月身孕，仍奮不顧身救孩子，表示十分感激。男童的嫲嫲亦哽咽地說，「千言萬語我都不知道說什麼，我家一輩子都會記得救我寶寶的好人，好人一生平安。」

對於成為了救人英雄，孫家雲表示：

醫者仁心，作為醫護人員，救急扶傷是職責所在，因此不管在哪裡，什麼時候，只要遇到這種情況，都會毫不猶豫地衝上去救人。

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責任編輯：羅嘉欣

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