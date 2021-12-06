【十月初五的月光】阮嘉敏專注工作對愛情事隨緣　Mandy昐成為更好的自己

▲ 阮嘉敏在《十月初五的月光》的造型獲不少觀眾大讚靚女。

假如在網絡上搜尋「阮嘉敏」，馬上出現的關鍵字有「東張西望」，「東張女神」阮嘉敏（Mandy）的英勇採訪形象可說深入觀眾的心。Mandy近日不只當主持，還在TVB台慶劇《十月初五的月光》登場，飾演任性的千金小姐黎曼玲（Tina），又會否令觀眾難忘呢？

Mandy接受TOPick專訪當日，剛好是她於TVB工作第5個年頭，正好與她一起檢視演藝路上的經歷。

演富家女Tina

Mandy在《十月初五的月光》 演富家女Tina，一出場即獲不少網民大讚靚女，可是角色性格行為卻與美麗外表完全相反， 她也直認角色性格相當討厭：「首次演富家女，有別於過往的正面角色，就是一副『有錢就是任性』的模樣，是名十分惹人討厭的富二代。」

劇中萬沛堅（伍富橋飾）受母親萬朱莎華（姚嘉妮飾）安排與Tina交往：「而他會勸Tina不要經常外出玩樂，但我就會說：『咁點啊，唔鍾意啊？躝啦！』」

以往有參演反派角色的演員被「入戲」的觀眾指罵，Mandy就認為現時的觀眾懂得分辦演戲與現實，她也對Tina一角有所看法：「我認為她是可憐的，在劇中本來已相當富有，結婚也是出於不停地追求無限的錢，好像沒有正確的價值觀、人生目標。」

▲ Mandy直指「黎曼玲」一角相當討厭。（湯致遠 攝）

Mandy談愛情

劇中的沛堅與Tina活於大富之家，沛堅需要捨棄心愛的女友汪海琳（林穎彤飾），接受母親安排給自己的「另一半」Tina，二人的關係只不過與金錢掛勾。在Mandy自己眼中的愛情又是怎樣的呢？

她分享自己的愛情觀稱：「人愈大就要保持初心，不要被太多外來的事情影響自己，『愛情、愛情』，就一定要有愛，劇中的Tina就是沒有愛。」

即是Mandy屬於愛情至上？她笑著回答：「如果是愛情至上的話，應該會比較順利，或者我覺得人在不同年齡對於工作、家庭、愛情的排位也不同，對於現時的我，家人必定是首位，也希望可以好好處理工作，愛情方面則順其自然吧！」

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不一定要一紙婚書

「東張女神」大方分享心儀的類型：「本身喜歡戴眼鏡的男生，剛好過往的男朋友也是。我比較喜歡有內涵的男生，希望可以與對方一起成長、互補不足。」

女生單身或者有穩定對象都會幻想過結婚，可說是正常不過的事，Mandy今次在《十月初五的月光》更初次穿婚紗演戲，這會否令她對結婚更有憧憬？

她坦白指，自己20歲時也有想過自己會於何時結婚：「對方即使說不想與你結婚，可能並不是不愛你，有機會是受過往經歷影響，現時也不認為簽紙是必需，如果真的愛對方就不一定需要一紙婚書。我更期望找到我很愛他、他很愛我的人。」

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演藝路上的 「第一次」

每個人經歷生活、工作上的「第一次」，每每都令人格外難忘，可以是記得當中的快樂，又或者感謝自己願意作出嘗試，從而發現自己更多未知的可能性。

回顧自己第一次於《東張西望》「坐廠」做主持， Mandy事前已做足準備功夫：「記得自上年11月接獲通知需要入廠做主持，拿了很多廠稿回家，自己計時練習，正式拍攝前又在廠內練習了兩次。」

她同時感謝《東張》拍檔們：「我記得第一次拍廠景是與區永權（Albert）拍檔，我跟他表示自己很緊張，他就說：『唔駛啦，有咩事我會幫你』，後來與陳貝兒、Patrick Sir合作，他們也會安慰我不用擔心。」

▲ Mandy感謝網民對自己「留手」，也樂於接受意見。（Instagram圖片）

再把時間線推前一點，回到Mandy於2016年參選《香港小姐競選》 時首度會晤傳媒的一刻，從素人變成鏡頭下的焦點，她回想當時因為一個原因而大感緊張。

Mandy回憶稱：「或許當時自己會在意別人看著我，就會想：『佢點解會望我？我個樣係唔係有問題？』」 這個心情也延續至入行後：「拍攝時會很緊張從而需要重拍，也不知從何時開始發覺不用理會別人是否看著我，信心便大大增加。」

女人三十

Mandy已加入TVB第5年，也已經迎接「3字頭」。常說30歲是女人的分水嶺，揮別青澀的少女時期，也被社會認定有需要做到的事情，要不成為職場上的中高層，要不已與伴侶組織家庭。

或許有些人視30歲是大限，Mandy則力求進步：「現時就是懂得自己處理事情，也不會那麼急性子，從前做事時未做到就會不停地問『點解？點解？』，現在會想辦法把事情做好。」

她續稱：「最重要的是回顧自己今年有否進步、完成自己的目標，有否做到更好的自己，反而我會因為原地踏步而不開心，所以年紀愈大看到愈好的自己就可以了！」

好奇Mandy在演藝路上的目標，她笑說：「本來想在30歲前拍到更多劇集，現時也覺得是實現了一小部份目標，也希望做到令觀眾有共鳴的角色。慶幸家人很支持我，令我不用太擔心生活。」

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時刻裝備自己

常言道「機會往往是留給有準備的人」，Mandy也深明增值自己是百利需無一害：「現時只需拍《東張》廠景與拍劇，反而會想上Acting Class，或學唱歌，總有一天在不同節目中應用得到。」

她在做運動方面也絕不疏懶：「我一有時間便會在家中做運動，保持身型線條，我總覺得努力過就不會白費，總有機會讓人看到。我在《十月初五的月光》 監製也有看過我的Instagram，我覺得被選中可能與我的身型有關，畢竟需身穿相當貼身的服裝。」

▲ Mandy曾於Instagram寫道：「提醒自己做一個勤力保養的女人」。（Instagram圖片）

保持美好身段自不然需要下苦功，Mandy認為應把運動變成習慣：「要跟自己說是甘心情願地去做，我現時也不會吃零食，只是偶爾吃少許朱古力，以免影響膚質。而做運動也令人更有精神，我也會變得更養生，畢竟拍劇時不可生病，保持身體健康也是我的責任。」

除了以美麗動人、獨立知性來形容Mandy外，也看到她擁有敬業樂業的心，期待著她「29＋1」後的燦爛新里程！

髮型：Steve@HAiR

場地：Morokok

記者：陳淑霖