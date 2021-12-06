【慘戴綠帽】趁丈夫長期外地工作無皇管　人妻出軌7年邀姦夫入屋偷情

▲ 一名人夫長期在外地工作，揭發妻子毫不避忌帶姦夫入屋偷情。

夫妻任何一方不忠足以摧毀婚姻。內地一名人夫長期在外地工作，從家中監視器看到驚人畫面，才揭發妻子一直背著他與另一名男子偷情，更毫不避忌帶姦夫入屋。人夫與妻子結婚5年，妻子卻已出軌7年，令他相當氣憤。

綜合內地傳媒報道，湖北武漢男子彭吉暢與妻子結婚5年，但他長時間於巴拿馬工作，留下妻小在家。彭男每月給妻子匯款16萬元人民幣（約19.6萬港元），作為家庭開支使費。他自知未能陪在妻兒身邊，因此買車又買樓給妻子補償。

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結婚5年暗交7年 為姦夫墮胎

不過，彭男有一次看家中監視器，意外發現妻子與一名男子過從甚密。妻子趁他不在家時，竟然帶姦夫入屋偷情，而且家中還有年幼孩子。從監視器畫面可見，妻子開門迎接姦夫，二人在大門前擁吻，他們直接在客廳動作親密。

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彭男一直搜集證據，姦夫在他家自出自入儼如男主人，又會跟孩子互動，好像他們才是一家三口。他追查下得悉妻子嫁給他前已與姦夫來往，兩人在一起長達7年。妻子更曾懷上姦夫的孩子，其後墮胎了事。彭男回國時，妻子總以照顧孩子很累為由，不願與他行房，卻願意穿吊帶絲襪色誘姦夫。

大舅好友助隱瞞出軌

妻子的哥哥及好友都知道她出軌，卻協助她隱瞞惡行，彭男不滿被蒙在鼓裡。他上月向姦夫任職的公司舉報，反遭對方恐嚇。彭男不忿指出，「沒有見過如此囂張的人」、「跑到家裡來與有夫之婦通姦，還當著孩子面前」、「給我發死亡威脅，揚言要搞死我一家」。

彭男表明不關心妻子的下場，但會追究自己的經濟損失。他留下證據，只想將來讓孩子知道爸爸為甚麼把媽媽逐出家門。

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責任編輯：王明芳