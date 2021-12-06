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【隔夜飯】女子食隔夜炒飯發高燒暈倒　疑食物不衛生染李斯特菌險喪命

食用安全 13:03 2021/12/06

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一名女子進食隔夜炒飯後發高燒暈倒，感染李斯特菌，醫生懷疑是食物不衛生所致。

進食隔夜飯餸前記得要徹底加熱！廣州黃埔一名56歲女子進食隔夜炒飯後，持續發高燒，暈倒家中而被送院。醫生指出，該女子感染李斯特菌，懷疑是食物不衛生所致。

綜合內媒報道，11月1日，該名56歲女子突然發熱，以為只是普通感冒，故往診所求醫。惟求醫後仍不退燒，甚至開始抽搐，精神變差，更在家中暈倒。被送醫院後，她在深切治療部住了4天，昏迷不醒，高燒不退，最高燒至42°C，冰敷也無效。11月16日，她被轉送到廣東三九腦科醫院。主診醫生認為，該女子顱內感染的可能性較大，後來在其腦脊液及血清中發現李斯特菌。經治療後，該女子病情好轉，於近日出院。

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主診醫生鍾水生指出，患者於發病前兩日參加聚餐，打包了雞粒炒飯，並放在雪櫃保存。醫生懷疑，患者進食了不衛生的食物而感染細菌，而李斯特菌病為最嚴重的食源性疾病之一。他指出，李斯特菌可於0至45°C，在冷藏溫度下仍可繁殖。鍾醫生提醒大眾，雪櫃要定期清洗及消毒，生熟食物要分開存放，經冷藏的熟肉製品要徹底加熱才可進食。

高風險食物

據本港衛生防護中心的資料，李斯特菌常見於自然環境，如泥土或水等，以及以下食物中：

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李斯特菌能在低溫環境下生存，並可在受污染的冷藏食物中繁殖，不過在烹煮過程能殺死李斯特菌。因此，保質期較長（超過5天）的冷藏即食食物是感染李斯特菌病的高風險食物。

食物含小量李斯特菌（如每克食物含少於100個菌落形成單位）對人體健康影響極微。但細菌數量增加，食用者就可能因而有染上李斯特菌病的風險。建議相關食物應存放於不超過6°C的環境中，當中以2至4°C為宜。

感染後可致敗血症流產

李斯特菌病主要是因食用受李斯特菌污染的食物引致，大部分身體健康的人在感染後不會出現病徵或只出現輕微病徵，如發燒、肌肉疼痛、頭痛、噁心、嘔吐及腹瀉等。

但對初生嬰兒、長者和免疫力較低的人，則可能出現嚴重的併發症如敗血症及腦膜炎，甚至死亡。孕婦感染李斯特菌一般症狀輕微，但可導致胎兒流產、夭折、早產，或引致新生嬰兒患上嚴重的感染。

【同場加映】各類剩菜可存放雪櫃時間

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責任編輯：羅嘉欣

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