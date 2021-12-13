【聖誕2021】登上海洋光譜號體驗Cruisecation 親子必玩8大遊樂設施

▲ 海洋光譜號親子8大遊樂設施推介。

聖誕及新年長假期將至，除了去欣賞聖誕燈飾及酒店staycation外，還可以登上遊輪體驗Cruisecation。談及遊輪假期，皇家加勒比海洋光譜號（Royal Caribbean Spectrum of the Seas）相當矚目，今次帶大家登上這艘亞洲最新最大的智能遊輪，發掘適合親子的必玩項目。

海洋光譜號是皇家加勒比旗下第一艘超量子級別遊輪，是亞洲最新最大的智能遊輪，樓高16層、排水量達 16.8 萬噸、可載客最多逾 5,600人。船上設有 2,137 間房間及多項大型餐飲娛樂設施，多達 19 間世界級頂尖食府和酒吧。由於受疫情影響，遊輪現時最多只可載一半乘客，變相令遊樂設施的輪候時間縮短，親子玩樂可以更盡興。

1. 海上碰碰車

「海上多功能體育館」變化多多，除了乒乓球、籃球及羽毛球等運動項目外，親子推介必玩海上碰碰車，重要事情說三次，好好玩！好好玩！好好玩！

海上踫碰車有年齡及身高限制，年滿5歲且身高達42英寸，可以與監護人共乘一車；若年滿8歲且身高達48英寸，則可獨自乘坐，公海遊的費用全免，絕對抵玩！海上碰碰車有多架不同顔色的車選擇，爸爸媽媽可以和孩子選擇自己喜歡的車輛較量，由於車速較快且場地較寬闊，緊記要必須扣好安全帶。

海上碰碰車不是全日可以玩樂，最好上船後就透過App預約好行程。小編到訪當日提前在App上預約，但玩完第一輪後現場輪候人士不多，可以即場排隊再玩第二輪。

2. 甲板衝浪

「甲板衝浪」模擬沖浪器上的潮浪長達40呎，並設置站立式傳統衝浪和趴板衝浪兩種模式，前者身高需要達58英吋，後者則要求達52英吋。聖誕新年可能天氣稍涼，建議要帶上長袖保暖泳衣，抓好滑浪板，體驗模擬在海洋上沖浪的感覺。

「甲板衝浪」的費用全免，只需要提前預約或到場排隊便可輪候體驗。若想享受私人課堂，由教練一對一專業指導，則有收費項目選擇。現場所見，絕大部分人都是選擇趴板衝浪，難度系數較低，掌握了基本技巧後，現場教練也會根據玩家的程度，即時指導挑戰難度系數較高的動作。

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3. 攀岩牆

要挑戰體力必玩攀岩牆，現場有專業服務人員指導並做好安全措施，體驗在游輪上攀爬的樂趣，即使是初學者也能玩得盡興。「攀石牆」的費用全免，只需要提前預約或到場排隊便可輪候體驗，但要體驗，記得要穿運動鞋。

4. 「南極球 Sky Pad」

「南極球 Sky Pad」設在游輪的尾部，與「甲板衝浪」為鄰，旁邊伴有懸空玻璃步道。不得不提的是，雖然表面上是孩子喜歡的跳彈床，但結合VR技術，只要戴上 VR眼鏡便可以在虛擬世界內跳著彈床過關卡，模擬從北極穿越地心抵達南極的旅程，絕對是體力的考驗及視覺的享受。

「南極球 Sky Pad」屬於收費項目，每次可以同時容納4個人玩，爸爸媽媽可以挑戰子女！小編體驗過，活動開始前會有專業人士協助穿上合適的裝備，玩樂期間全程有職員一對一指導，想彈得高，對於小編來說絕對是體力上的挑戰，但同場的小朋友玩得相當開心。

5. 「北極星 North Star」

設有榮獲健力士世界紀錄的遊輪最高觀景台「北極星 North Star」，屬於收費項目，玩家登上北極星後，可升上海拔300呎的郵輪上空，360度俯瞰亞洲最大郵輪與浩瀚汪洋。

提提大家，若遊輪停泊在碼頭，北極星只能垂直升上高空進行基本體驗，費用為20美金；但抵達公海後，北極星可以進行全景體驗，即吊臂會延伸到浩瀚海洋外，全景體驗時間大約是15分鐘，每次大約容納10人進入，不會擁擠，絕對可以足夠時間打卡，費用為每人40美金。

6. 甲板跳傘

甲板跳傘是跳傘模擬體驗，參與者穿上飛行服和護目鏡， 在經驗豐富的教練幫助下，乘坐風力機「飛行」體驗空中無重飄浮。甲板跳傘屬於熱門收費項目，提醒大家要在App上預約，並在預約好的指定時間前5分鐘至櫃檯報到，並觀看幾分鐘的安全指示影片，教練也會簡單講解不同手勢代表的意思。

要體驗甲板跳傘，必須要穿上密實的鞋子，假如鞋子不符合要求，職員會要求換上專用鞋，並且必須穿上指定飛行衣，並脫下身上所有的飾物。小編親身體驗過，風力很大，但飛行高度很低，教練也會從旁輔助確保不會發生撞頭意外，每次體驗時間為60秒。

若想拍下短片及相片留念，建議不要同時報同一個時段，才能在玻璃幕牆外互相拍相，當然也可以選擇聘請船上攝影師拍攝，留下飛上半空的動人時刻。

7. 聖誕新年限定



聖誕新年將至，「海洋光譜號」更推出主題航程及限定節慶活動，從玩樂中體驗不一樣的聖誕及跨年倒數。

手工聖誕卡製作：手寫、手繪往往能夠打動人心，親手設計聖誕卡並寫下你的祝福，趁機為所愛的人送上最真誠的心意。



聖誕彩繪體驗：用畫筆與繽紛炫麗的色彩描繪出聖誕老人、冬日雪景，從中深深感受聖誕節特有的溫暖和幸福感。



聖誕藝術摺紙工作坊：以「紙」為媒介摺出應景的聖誕裝飾，如聖誕樹和立體聖誕雪花，再佈置在牆上，倍添節日氣氛。

聖誕尋寶趣：變身為聖誕國度的「海洋光譜號」除了佈滿聖誕裝飾外，更暗藏聖誕老人的寶藏，等待被發掘。

聖誕冷知識：想知道節日的由來，紅色與聖誕節的關係？一同與家人好友做個小測試，讓你對這個普天同慶的節日有更深入的了解。

與聖誕老人會面（12月25日航程限定）：聖誕節正日25號，聖誕老人會在船上驚喜現身，為乘客送上祝福，與旅客們歡度聖誕。

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8. 「海上歷奇兒童活動中心」兒童專屬的節日限定活動

此外，專為幼兒及青少年而設的「海上歷奇兒童活動中心」裡，與小朋友一同尋找聖誕老人的足跡，並可以寫信給聖誕老人，而聖誕老人會靜悄悄將回信放到他們的房間，充滿節日儀式感！

新年倒數活動（12月31日航程限定）：除了豐富聖誕活動，皇家加勒比更精心安排除夕元旦限定航程，與旅客在除夕夜於海上一同狂歡倒數，喜迎2022年的來臨，締造獨特跨年回憶。

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責任編輯：王明芳