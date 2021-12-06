【梳化坐姿】梳化4大錯誤坐姿越坐越傷身　專家：可致脊椎側彎椎間盤突出

▲ 台灣職能治療師黃彥鈞講解4個錯誤梳化坐姿。

梳化是最舒適的存在，許多人外出回家都會選擇癱在梳化上休息。但原來，錯誤坐姿可對身體造成極大負荷，台灣職能治療師黃彥鈞就講解了4個錯誤坐姿，不只可造成腰痠背痛、脊椎側彎，更可引發腰胸椎間盤突出，不可不防。

職能治療師黃彥鈞日前在台灣節目《醫師好辣》上，介紹了梳化的錯誤坐姿，以及如何正確揀選梳化。一般人常說「能躺就不要坐」，黃彥鈞表示這個講法是成立的，原因是錯誤的坐姿比起躺著，反而更傷身。

黃彥鈞首先指出，靠著梳化兩側扶手這種「左靠右靠」的姿勢，是可以釀成脊椎側彎；而這個姿勢也會使兩邊肌肉不平均地用力繃緊，恐傷及筋膜，更容易導致腰痠背痛。

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除了錯誤坐姿之外，黃彥鈞也有親身示範正確姿勢，並建議揀沙發時要依循3個90度原則：「坐沙發的時候遵守3個90度，分別是腳踝90度、膝蓋90度、腰就可以挺過來變90度。」

他亦指出，如果家中梳化太矮或太深，可視個人情況使用坐墊、毛巾、材質硬挺的靠枕來輔助身體，調整角度以達到正確坐姿。而最重要是不能久坐，並切忌太長時間維持同一姿勢。

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責任編輯：羅嘉欣