  • 21°C
香港時間 : 20211206日 (週一) 14:18
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 聖誕2021 梅艷芳 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【梳化坐姿】梳化4大錯誤坐姿越坐越傷身　專家：可致脊椎側彎椎間盤突出

醫生診症室 12:52 2021/12/06

分享：

熱門 聖誕2021 梅艷芳 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

台灣職能治療師黃彥鈞講解4個錯誤梳化坐姿。

梳化是最舒適的存在，許多人外出回家都會選擇癱在梳化上休息。但原來，錯誤坐姿可對身體造成極大負荷，台灣職能治療師黃彥鈞就講解了4個錯誤坐姿，不只可造成腰痠背痛、脊椎側彎，更可引發腰胸椎間盤突出，不可不防。

職能治療師黃彥鈞日前在台灣節目《醫師好辣》上，介紹了梳化的錯誤坐姿，以及如何正確揀選梳化。一般人常說「能躺就不要坐」，黃彥鈞表示這個講法是成立的，原因是錯誤的坐姿比起躺著，反而更傷身。

黃彥鈞首先指出，靠著梳化兩側扶手這種「左靠右靠」的姿勢，是可以釀成脊椎側彎；而這個姿勢也會使兩邊肌肉不平均地用力繃緊，恐傷及筋膜，更容易導致腰痠背痛。

點擊睇更多：

    點擊圖片放大
    +8
    +7

最新影片：

除了錯誤坐姿之外，黃彥鈞也有親身示範正確姿勢，並建議揀沙發時要依循3個90度原則：「坐沙發的時候遵守3個90度，分別是腳踝90度、膝蓋90度、腰就可以挺過來變90度。」

他亦指出，如果家中梳化太矮或太深，可視個人情況使用坐墊、毛巾、材質硬挺的靠枕來輔助身體，調整角度以達到正確坐姿。而最重要是不能久坐，並切忌太長時間維持同一姿勢。

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣

腰痛 腰背痛 椎間盤突出 疾病／痛症／損傷／病徵 痛症 健康問題 職業治療 治療 網絡熱話 台灣

最高瀏覽

【梅艷芳】梅媽與子割席被激到入院　梅啟明未悔改堅持索償：唔撐就算
10:41 2021/12/05
【梅艷芳】梅媽與子割席被激到入院　梅啟明未悔改堅持索償：唔撐就算
【昔日花旦】邵美琪素顏現身風采不減　跟發哥行山享單身精采人生
16:13 2021/12/05
【昔日花旦】邵美琪素顏現身風采不減　跟發哥行山享單身精采人生
【梅艷芳】梅啟明太太從不知丈夫另有女人　梅太直斥冇良心不照顧兩母子
18:12 2021/12/05
【梅艷芳】梅啟明太太從不知丈夫另有女人　梅太直斥冇良心不照顧兩母子