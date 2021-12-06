【新聞之花】前主播林燕玲樂觀面對老公出軌傳聞　小飛俠︰我們只是人海中一粒微塵

▲ 前新聞主播林燕玲接受黃婉曼訪問，表示一直樂觀面對老公出軌傳聞和其他負面新聞。

43歲前新聞主播「小飛俠」林燕玲（Ruby）於2017年與金融才俊葉浩文（Kirk）結婚，去年4月誕下兒子葉星辰（Konrad），惟大半年後傳出老公出軌消息，小飛俠當時護夫強調情不變。近日小飛俠上黃婉曼（Icy）主持的網上節目擔任嘉賓，並透露自己會樂觀面對負面消息。

林燕玲接受師妹黃婉曼的《安品．生活》Facebook直播節目訪問，分享煮食及生活之道，並即席煮番茄免治牛肉飯。小飛俠稱自己閒時都會為家人下廚，但一家三口愛吃不同食物，老公愛吃雞，1歲半的兒子愛吃牛，她就最愛沙律。

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可是，去年兩夫妻突傳婚變，有指Kirk疑出軌暗撻落選港姐周依婷10個月，當時小飛俠強調夫妻感情好。黃婉曼稱小飛俠是非常有自信、EQ很高的人，小飛俠也表示會樂觀面對負面新聞。

我會對自己說，不要把自己在別人心目中的位置看得太過重要，我們只是人海中的一粒微塵，只在篇幅上佔了一個位置，別人茶餘飯後的一個話題，僅是過眼雲煙，所以不要給自己太大壓力。

▲ 黃婉曼為人母後沒有安份做少奶奶，仍不斷進修、搞生意。（IG圖片）

黃婉曼愛與老公研究賽馬

黃婉曼讚揚她保持樂觀態度面對，會更易解決問題。小飛俠又慶幸自己在工作上沒有很失意的事情，只是間中炒股票坐艇，但明白炒股票要承受風險。當她在工作遇到失意沮喪時，都會輕鬆面對，對工作不要太上心，「工作只是人生一部分。」

▲ 林燕玲的兒子葉星辰現時1歲半大。（IG圖片）

黃婉曼指她的老公也有炒股票，但她因為不熟悉而不敢投資，反而喜歡賽馬，會與老公一起研究，「而且好快知道答案，所以我有信心去買少少。」

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不能為照顧孩子而忽略丈夫

兩人又互相分享維繫家庭之道，黃婉曼問小飛俠覺得老公還是兒子重要？小飛俠說：「這一刻應該兒子重要一點。」黃婉曼聞言即說，絕不能為了孩子而忽略老公。

子女是要照顧，但不能忽略老公，有些朋友有子女後就與老公分房睡，這樣會很大影響，子女長大有自己生活，另一半就是永遠伴侶。

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談到兩位新聞之花的相識經過，黃婉曼稱自己當年修讀新聞系時，林燕玲已是女主播，在她眼中對方是第一代新聞之花。雖然小飛俠不是新聞系出身，而是修讀生物化學系，但她喜歡在高壓環境下快速工作，有時要應付突發新聞，最重要是臨場發揮加應變能力。小飛俠坦言當年做主播做得好開心，「做得好唔好由觀眾去評價。」

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責任編輯︰王明芳