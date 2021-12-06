【全民造星IV】王君馨點名睇好馬欣Marf咖喱　公開讚ViuTV節目：睇到我好開心！　

▲ 王君馨讚《全民造星IV》並點名睇好Marf、馬欣及咖喱。

自幼習舞及對音樂有興趣的王君馨，當年在美國生活時曾與朋友組成Hip Hop組合，入行後在2008年參加《舞動奇跡第二季》更與拍檔俞灝明奪得冠軍，所以今年TVB的舞蹈比賽節目《盛·舞者》也邀她任其中一位導師。

所以喜歡跳舞及音樂的王君馨也有睇友台ViuTV《全民造星IV》，而且不擔心「方丈小器」，在兩日前於個人社交平台公開大讚《全民造星IV》好睇，令她喚起初心。

她首先形容睇《全民造星IV》令其「個人自動彈起咗」，並跟隨參加者邊唱邊跳，寫道：「跳完之後覺得好爽同好開心，好開心見到香港可以有一個咁樣嘅女子performance!!!」

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王君馨喚起昔日初心

她由此回想15年前當時讀大學3年級的自己，與朋友組成Hip Hop組合Hypnotik。不過之後感性稱，隨住成長內心愈多包袱：

唔知幾時開始，有好多恐懼，好擔心人哋點睇我，不停聽到好多聲音，太鬼妹仔啦，把聲太高音啦，表情太誇張啦，皮膚太黑啦，你咁樣會令到人哋覺得你好假… 唔知係咪因為選美關係，覺得人哋就係Expect你係100分，跟住慢慢減減減… 減減減… 其實… 其實參加選美的，開始嘅時候咪都係素人一個？

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王君馨續指當藝人後，開始迷失初心：

當然啦… 做藝人係需要調教嘅，但係調教亦都有兩面，一個係將自己唔好嘅嘢收埋佢，一個係將自己最好嘅嘢放出嚟，邊一樣嘢係「好」同邊一樣嘢係「唔好」，呢個真係需要經歷，時間，同埋認識自己，如果唔小心收埋一啲人哋覺得「唔好」但又係一啲好代表到你真正嘅自己，不停想討好別人，同希望大家會接受同喜歡自己，去到某一日望住塊鏡，開始認唔到，或者開始唔喜歡見到嗰個自己，咁咪好可惜囉。

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點名讚馬欣Marf咖喱

因此她表示睇《全民造星IV》令其興奮的原因：

睇呢個節目，見到大家都係由零開始，慢慢加加加… 加加加… 不停有進步，越嚟越有自己的character… 睇到我好開心！😇

最後，王君馨點名讚《全民造星IV》參加者Marf（邱彥筒）、馬欣（馬彩欣）及咖喱（黃雅慧）。

另外，王君馨提到自己雖然喜歡演戲，但同樣想渴望在舞台演出自己音樂。之前有傳王君馨不被TVB重用而感心灰意冷，由此令網民揣測她今次發長文讚《全民造星IV》參加者，似是自勉之餘，也疑為日後離巢過檔ViuTV鋪路。