【疫苗接種】變種病毒Omicron致病性不如想像中高　崔俊明稱打3針免重症

▲ 變種病毒Omicron致病性不如想像中高，崔俊明稱打3針免重症。（資料圖片）

香港醫院藥劑師學會一項調查發現，超過5,000名受訪者，當中有意或已接種新冠疫苗的人士，有7成人表示「新冠疫苗的有效率」為他們選擇疫苗時的主要考慮。對於日後可能需要恆常接種加強劑，有逾9成人重視疫苗科研數據與選擇疫苗的自由。而有約4成受訪者未接種新冠疫苗，當中近5成人表示不會接種，逾2成人表示「未決定會不會接種」，詳情即看【下一頁】。

該會會長崔俊明今（6日）在一個電台節目表示，受訪者以成年人為主，部分為長者；約4成受訪者未接種新冠疫苗，當中有4成7受訪者表示不接種：

不知變種病毒omicron的出現會否影響他們的取態，因為Omicron的傳播性高，始終對他們說保護、免疫屏障都不接受。

他補充，以往同類型的疫苗調查，市民會優先考慮疫苗的安全，例如有否嚴重副作用，但現時市民更多會考慮有效率，反映市民會關注疫苗能否有效預防變種病毒，以及有否足夠的國際認受性，如世衞認可，方便日後通關出遊。

調查亦發現，還未接種的受訪者中，有55%人士希望等待更具保護力的疫苗才接種，崔俊明指，人們接種疫苗後，抗體水平會隨時間下降，外國有報道指即使已打3針復必泰，亦有機會感染Omicron，所以質疑疫苗的有效性，特別是對抗變種病毒的能力。

不過，他強調從科學角度來說，打3針是有重要的，因為已實施相關措施的國家數據反映，疫苗對抗Delta能力高，接種後受感染病徵亦輕微，南非、歐洲案例來說，患者即使感染Omicron，病徵也輕微：

差不多可以肯定Omicron傳播力較Delta高3至6倍，但致病性未必如想像中高。

調查另發現，普遍受訪者能夠接受與病毒共存，崔俊明解釋，疫情已持續接近2年，嚴重影響市民外遊及社交生活等，但仍沒有消退跡象，故市民情願與病毒共存。他又建議，政府日後購入第二代疫苗作為第三針加強劑，可考慮改購國藥疫苗，指國藥及科興同屬滅活疫苗，但國藥的有效率較高、數據較多，預計更多市民接受。

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記者：陳麗娜