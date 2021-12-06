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【疫苗接種】變種病毒Omicron料在亞洲蔓延　劉宇隆倡下月起為嬰幼兒等群組打科興

社會 13:17 2021/12/06

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熱門 聖誕2021 梅艷芳 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

劉宇隆指完成接種疫苗人士再感染Omicron的機率高，但可預防出現重症。

疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆今日（6日）出席新城電台節目時表示，新冠變種病毒Omicron 難免會在亞洲蔓延，建議本港在一月開始為嬰幼兒及小學生打科興疫苗。他會在稍後的委員會提出討論。

劉宇隆說，初步顯示，完成接種疫苗人士再感染Omicron的機率高，但可預防出現重症，完成接種與沒接種人士的感染後的入院率約1比10，例如最先發現Omicron的南非，感染人數倍增。但住院人數沒相應增加，反映疫苗雖然不可預防受感染，但可預防重症，呼籲長者要盡快打第三針。

劉認為新冠變種病毒Omicron難免會在亞洲蔓延，提議本港在一月開始為嬰幼兒及小學生打科興疫苗，他說會在稍後的委員會會議提出討論。

【湊得輕鬆啲】子女愛發問輪流「問題轟炸」   蔡雪瑩：不可以輕視孩子的問題

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責任編輯：袁澍

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