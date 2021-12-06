【濕疹救星】乾燥皮膚爆拆凡士林是濕疹救星　醫生教認潤膚膏有效保濕成分

▲ 天氣乾燥皮膚爆拆凡士林是濕疹救星，醫生教認潤膚膏有效保濕成分。

天氣轉凍，不少人皮膚變乾燥易爆拆，均會選擇搽潤膚膏如凡士林、娥羅納英H軟膏等來舒緩。皮膚科醫生陳厚毅早前接受TOPick訪問時表示，皮膚處理不好會演變成濕疹，並拆解潤膚膏是有效保濕成分，他提醒大家，使用潤膚膏時，不要厚塗保濕霜，以免增加形成暗瘡和毛囊阻塞的機會。

現時市面上的潤膚膏包括凡士林純白花士苓、娥羅納英H軟膏、舒特膚潤膚膏、澳洲木瓜軟膏、曼秀雷敦安舒康、曼秀雷敦AD安膚康軟膏等，以下為各潤膚膏註明的用途和成分。

從產品標籤可見，「凡士林」、「曼秀雷敦AD安膚康軟膏」、「澳洲木瓜軟膏」及「舒特膚潤膚膏」均寫明濕疹人士適用。而「娥羅納英H軟膏」網頁則指，「娥羅納英H軟膏」於濕疹(包括患處潰瘍及皮疹)情況下，請勿使用，因可能會引致症狀惡化或有反效果。

皮膚科專科醫生陳厚毅曾接受訪問時表示，該類產品主要有機會透過防止水分揮發流失，加強保濕劑的鎖水效果，以及替皮膚表層補水等，減少皮膚乾燥演變成濕疹的機會和令濕疹情況有所舒緩。

他提醒，要留意就算標榜適合濕疹人士用的潤膚膏也有機會出現敏感情況，故使用時不能掉以輕心

認住醫學上有效的保濕成分

醫學上有效的保濕成分分為3種：

保濕劑（Humectant）

例子：透明質酸（Hyaluconic acid）、甘油（Glycerin）、尿素（Urea）及維他命B5（Vitamin B5）、丙二醇(Propylene Glycol)、醋酸鹽維他命E(Tocopheryl Acetate)

從上表可見，「曼秀雷敦安舒康」、「曼秀雷敦AD安膚康軟膏」、「娥羅納英H軟膏」、「凡士林」均含保濕劑，可吸引及鎖住水份子，替皮膚表層補水，同時有順滑功效 。

封閉性保濕物質(Occlusive agents )

從上表可見，「凡士林」、「娥羅納英H軟膏」均含有封閉性保濕物質。

陳厚毅指，封閉性保濕物質像皮膚表面的保護膜，防止水分揮發，並加強保濕劑的鎖水效果。

例子：凡士林（Petrolatum）、礦物油（Mineral oil）和羊脂（Lanolin）

陳厚毅提醒，封閉性保濕物質有機會堵塞毛孔，令毛囊發炎，出現丘疹，令皮膚表面有紅點或黑點。

潤滑劑（Emollients）

例子：丙二酸(Propylene glycol)

從上表可見，舒特膚潤膚膏潤滑劑可填平皮膚細微細缺口，使皮膚平滑，減少水份流失。

另外，「娥羅納英H軟膏」含20%洗必泰葡萄糖酸脂溶液抗菌劑(10毫克)，陳厚毅指該成份有消毒、殺箘功效，能治療輕微損口。

至於「曼秀雷敦薄荷膏」，由於含樟腦 9%、薄荷腦1.35%，可將你的集中力舒緩、達鬆馳作用。「曼秀雷敦安舒康」含抗敏感藥物成分Diphenhydramine。

最新影片推介：

陳厚毅提醒， 使用潤膚膏時要留意：

不要厚塗保濕霜，以免增加形成暗瘡和毛囊阻塞的機會

小朋友、皮膚易屬乾性者要小心選用，如遇紅腫、痕癢等要停用

選潤膚膏最好不要有香科，以免致敏

如想知悉自己對潤膚膏內哪種成分敏感如防腐劑，可到醫生處做皮膚貼布測試找出有可能的致敏源。

皮膚科醫生：含SLS成份可致皮膚變差

此外，市面上有不少潤膚膏都含有SLS成份，皮膚科專科醫生馮偉傑早前接受TOPick訪問時表示，SLS可簡單理解為一種穩定劑，如在潤膚膏加入SLS會令質感變滑，在沐浴露加入SLS會起發泡作用。

不過，部分人士使用加入SLS的潤膚膏後，會為皮膚帶來反效果，破壞油脂層令皮膚愈來愈差。據馮醫生個人觀察，大概60%人對SLS過敏，當中尤其是濕疹患者，他們使用含SLS的護膚產品後，皮膚敏感情況嚴重，徵狀包括：痕癢、脫皮、紅腫。

何時使用潤膚乳效果最好？

皮膚專科醫生陳厚毅提醒，為身體肌膚塗抹身體乳液作適當保濕是預防敏感和濕疹復發的良方，應該按季節、個人膚質、期望觸感和皮膚狀況選擇合適的身體保濕產品。沐浴或清潔皮膚後，一般都是護理身體皮膚的好時機。

最理想是可以早、晚塗搽各一次，而身體特別乾燥的部位（例如手肘和腳踝），可按需要多次塗抹乳液。建議皮膚較乾燥和敏感人士，不宜選用潔膚效能太強的沐浴產品， 以免過度去除油脂，加劇乾燥或其他皮膚問題。沐浴和清潔皮膚所用的水溫亦不宜過高。此外，外出時在外露的皮膚塗抹防曬用品，也是預防皮膚老化和乾燥的好方法。

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責任編輯：羅嘉欣