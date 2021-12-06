【對抗濕疹】化驗師患濕疹全身潰爛出黃水　停工日浸浴10小時止痕+靠睇中藥戒類固醇醫

▲ 化驗師患濕疹全身潰爛流黃水，要靠浸浴10小時止痕 。

正值花樣年華的吳小姐（Ca）由細到大一直受食物敏感困擾，試過吃雞蛋後誘發濕疹、哮喘及鼻敏感，關節位持續出現紅疹及痕癢等症狀，但因當年沒有太多有關濕疹的資訊，而且其症狀算輕微，於是她僅服用家庭醫生處方的治敏丸來控制。她十多歲時赴英國讀書，在當地濕疹更沒有發作，只是偶爾有需要才塗類固醇藥膏止癢。

不過，大約10年前她回流香港後，濕疹情況又開始變差，轉天氣時尤其厲害，她亦試過看西醫專科，以及做一系列的食物過敏測試，如IgE及IgG等，發現基本上僅剩白飯及薯仔等食物可吃。為了身體健康着想，Ca亦有跟足報告去戒口，但情況未見好轉，甚至一年比一年差，幸而濕疹主要波及身體及手腳，面部仍能倖免。

▲ 任職醫務化驗師的吳小姐自細患有濕疹及食物過敏，但3年前因搬到新裝修的辦公室工作，令濕疹一發不可收拾。（湯致遠攝）

怎料任職醫務化驗師的她，3年前搬到剛裝修完的大廈工作，不消半天即全身出疹並須告病假。「要立即打類固醇針、服食治敏丸及抗生素，雖然針後當下效果顯著，但整日昏昏沉沉。其後繼續上班，情況更一落千丈，濕疹蔓延去其他以前沒發病的地方，如腳背、面部及頭皮，全身無一倖免。」

處方高濃度類固醇

她經朋友介紹向皮膚科專科醫生求診，醫生指她以前「有需要才用類固醇」的方法是不妥，分別處方1:4及1:10的類固醇加凡士林藥膏給她。

那款類固醇已是介乎moderate至serious程度，首先塗1:4兩星期，待穩定後就用1:10，如是者塗了3年。起初非常見效，加上有戒口及持續覆診，情況得以受控。但因為我的工作是輪更制，每當我返完通宵更後濕疹就發得非常厲害，每次翌日都要告假去打針。於是醫生就額外處方多一款沒有溝淡過的類固醇，在較嚴重的患處先塗1:10，再塗在它之上。

然而，Ca在長期使用高濃度及劑量的類固醇下，病情仍反反覆覆，不知不覺間更令身體變得愈來愈冰冷及怕凍，就算是夏天也要穿4件睡衣睡覺，上班時手指頭更經常被紙張𠝹損。

加上心情差及要戒掉多種食物，但又沒服用其他supplement補充營養下，身體愈趨虛弱及沒精神，放假定必要留在家休息，沒氣力外出。於是她與家人商量後決定再找其他醫生求診，並處方免疫抑制劑及抗排斥藥膏給她。直至她有日發現身上突然出現一撻撻平坦且不痕癢的紅斑，就心知不妙。

「醫生建議我有兩條路選擇，一是口服類固醇加免疫抑制劑，但我本身在醫院工作，如果免疫力降低非好事，而且作為女性我會想有懷孕的機會，我擔心會有影響。第二是生物製劑，每月要打兩針，需約兩萬元。雖然有試過這療法的病友推薦我打，說會有紓緩成效，但其副作用是容易長泡疹一型及感冒，以我在醫院工作及經濟考慮下，我的確有點卻步。」

靠浸浴戒類固醇癮

就在她近乎絕望之際，經常在網上尋找有關濕疹資料的Ca就決定試試看中醫。「其實我家人是反對我這做法，因為我10歲時曾試過以中藥浸浴而被灼傷，因此吩咐我千萬別試中藥。但基於我也是位醫護人員，在網上翻查過許多資料，我認同中醫對濕疹是有另一種睇法及治療方法，想試一試。」

於是自去年8月尾起，她就開始了中醫療法，邊食中藥邊減類固醇，由起初隔日塗，逐步減至隔兩天、四天、七天不等，讓身體慢慢適應。

類固醇真的會上癮，一旦不塗就很辛苦，我會不停搔癢，又不停打冷震。面部開始甩皮，皮屑掉在眼鏡上，完全是頂硬上工作。中醫亦建議我不如停工休養，否則隨後出現的類固醇反彈期，我的身體未必承受得到，所以我10月中就暫停工作，專心治療。

亦一如醫師所料，Ca很快就出現類固醇反彈現象，第一個階段是全身除手掌外出現紅皮症，亦俗稱紅袖子，沒有感覺，不痕不痛，並開始發燒及抽筋，身體不同淋巴位腫如乒乓波般大，經常烏眉瞌睡，完全不能外出。

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而第二階段更嚴重，她的皮膚開始潰爛、甩皮及出黃水，要不停搔癢止痕，抓到流血後，痛比痕感覺更大才會停。她甚至有種「在空氣中生存不到」的感覺，甫起身就要跳入裝滿死海鹽的浴缸一直浸10小時來紓緩。

當時全身會發臭，睡醒時床四周都是皮屑、血水及黃水，有陣腐肉臭味，連穿衣服都好像是用把刀刮自己般，浴缸的熱水是我唯一脫苦方法。但入水及出水那刻是最痛，每日出水時都會痛到喊，用毛巾印乾水份後再塗潤膚膏、消毒及包紮。每逢半夜我更失眠，全身有種被火燒的灼熱感覺，但一、兩小時就會變得很凍，時睡時醒，許多時天光才會睡着，到一張開眼有意識時就要跳入浴缸解脫。

全身潰爛失自理能力

最嚴重時她甚至失去自理能力，一日兩餐要靠家人端到廁所裏餵，亦有近4個月不能外出，要用zoom跟中醫覆診。「每次覆診時我都哭着問醫師：我很辛苦了，何時會停？但他每次都跟我說，未夠辛苦，還陸續有來。」

正如醫師所說，Ca於2月終於完全戒斷類固醇，但隨後的「黃金100日」，才是她一生中經歷過最可怕的日子。

「停藥後100日是最高峰期，我全身有黏膜的地方都會流黃水，如眼、耳、鼻，甚至陰道都有，有皮膚組織的地方都全潰爛，髮綫更向後移，抓一下，整幅頭髮連頭皮甩出來。當下我都有軟弱的時候，不是應否繼續相信醫師，而是不知道自己能否捱得過，不停地哭，甚至有想過了結生命。」

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在「戒癮」期間，Ca更多次受病毒及細菌感染，身體、嘴及面部患上具傳染性的一型疱疹及疣，需要食抗病毒藥。她並意外抓損了眼角膜，導致眼角膜撕裂及失明一個月，要半年至一年時間才慢慢康復。幸而，醫護出身的她亦深明一個道理-醫病是沒有一個quick fix的方法，這大半年來仍盡力撑下去。

有朋友甚至說我攞苦嚟辛，但我知道醫濕疹是沒有magic時，何不回歸起點，選一條原始的路？尤其是要將免疫系統reboot的確需要時間。我亦做了很多資料搜集，見過有成功例子才選這條路，加上父母及丈夫亦支持我的選擇，以及醫師的輔導及信仰的鼓勵，我相信這是必經的階段。

捱過反彈期身體行先

噩夢過去，終見曙光來臨，Ca的身體在5月尾時開始好轉。「本身活在黑洞裏，仍有流黃水、有傷口，我自己是不知道的，是家人察覺我比以前多嘢講，較精神，可以外出覆診及注意身邊環境。但始終經過長期浸浴，令關節變差，就衍生其他痛症。」

訪問當日亦見Ca的手腳仍留有濕疹後的紅印，皮膚帶黑，但用以前的照片對比來說，的確是有進步。她說︰

這幾年來遭受到很多歧視，如診所姑娘、餐廳客人，甚至是鐘點，知道我的皮屑好像落雪般掉下，也以為我有傳染病及不衞生。托賴醫師說我現時已近七、八成好轉，其實痊癒這兩字不適合用在濕疹病人身上，我只是希望能盡量像個正常人般，不依賴藥物或藥膏，過正常的生活。

她亦補充，待身體再康復多一點就會復工，但經歷過這事後她深信要身體行先，如不行的話會再考慮未來的方向。

中醫治濕疹：從心出發

註冊中醫師潘子剛診斷過許多濕疹個案，他認為濕疹的成因主要有幾方面。「許多時是關乎病人的體質及狀態、遺傳、情緒及飲食等，不能一概而論。例如有部分病人一出世消化系統會較差，產生的濕、熱、寒、毒或瘀等容易積聚內臟，會透過皮膚出現如濕疹等反應通知你。」

治療不同濕疹病人的方法，他亦指是有異。先天要處理較耐，後天十多歲才病發的時間則相對較短。以中醫角度來說，主要是由調整體質做起，幫患者提升自我修復的能力，當中有許多方法，如出汗、疏通大、小二便，健脾疏肝，強心補腎，令水液循環代謝正常，從而回復身體機能。

▲ 註冊中醫師潘子剛認為，醫治濕疹最重要是提升體內的自我修復能力。（湯致遠攝）

而潘醫師亦不諱言，以中藥治療濕疹是「長期戰」，接受治療期間要同時循序漸進戒掉類固醇，患者亦要有心理準備面對地獄式的類固醇反彈期。

不少濕疹重症患者是使用了類固醇多年，其實醫治他們的方法不難，最困難是令患者有心理準備身體會出現強烈反應，要有信心跨過這一步，並幫助他們在難熬的過程中減低辛苦，安心堅持下去。

他也遇過不少濕疹案例是中途放棄：「由於要上班關係，有些人未過3個月便放棄，但濕疹患者想好轉的話，定時作息是必須的。加上家人及朋友諸多意見，令患者質疑治療的成效，其實最好是多鼓勵及支持他們，讓他們以積極及健康的心情抗病，才會事半功倍。」

記者︰黃依情