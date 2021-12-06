【極品夫妻】新人擺酒開40圍食完走數　酒店職員：做咗10幾年無遇過

▲ 內地一對新人被指婚宴開40圍後「走數」。

舉辦婚宴也可「走數」？河南一對新人上月30日辦結婚午宴，付3000元人民幣訂金（約3600港元）包下40圍酒席，「飲飽食醉」過後卻沒支付2.5萬元人民幣（約3萬港元）尾數。酒店職員事後致電新郎追數但不果，無奈之下只好向內媒求助，引來網民熱議。

訂40圍酒席食完走數

據內媒《小莉幫忙》報導，河南新鄭大河錦泓酒店職員指上月30日中午，一對新人以每圍700元人民幣（約860港元）的價錢，訂了40圍酒席，合共2.8萬元人民幣（約3.4萬港元）。新郎先付訂金，並指待婚宴結束再付尾數。酒店職員不虞有詐，繼續安排婚宴。

婚宴在當日下午2時結束，酒店職員多番催促新人付尾數，新郎父親卻指樓上還有2圍賓客未走，一直拖着不付錢。直至4點，酒店發現賓客已全數離開，新郎此時表示手機支付超過了限額未能付款，叫爸爸回家領錢，自己留下來等。可是隨後新郎趁酒店職員不注意離開酒店，職員慘被「走數」。

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職員斥新郎再度食言

事後職員致電新郎「追數」，新郎轉帳5000元人民幣給酒店，並承諾翌日再付尾數。職員斥新郎再度食言，「根本沒送錢過來！接了10幾年婚宴，從來沒遇過這樣的新人！」，並指過後無法聯繫新人，前往他們家亦無人應門。

隨後一名自稱是新郎好友的男子聯絡酒店職員，指自己曾借錢給酒店老闆的外甥「小東」，對方卻因醉駕被拘留而暫無法還錢。男子聲稱曾與酒店老闆談過，以酒席費用來償還部分債務。然而，酒店職員對此表示不知情，認為新人應先付清酒席費用，再處理小東久債的問題，不應將兩者混為一談。

事件傳開之後引來網民熱議，「連婚宴也要賴帳？不嫌丟人嗎？」、「700元一圍也要賴帳，沒錢為何結婚？」、「辦不起就別辦，極品夫妻」、「吃飯要付飯錢，誰借錢誰來還」。

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責任編輯：王明芳