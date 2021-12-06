  • 21°C
香港時間 : 20211206日 (週一) 15:03
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 聖誕2021 梅艷芳 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【極品夫妻】新人擺酒開40圍食完走數　酒店職員：做咗10幾年無遇過

親子 14:09 2021/12/06

分享：

熱門 聖誕2021 梅艷芳 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

內地一對新人被指婚宴開40圍後「走數」。

舉辦婚宴也可「走數」？河南一對新人上月30日辦結婚午宴，付3000元人民幣訂金（約3600港元）包下40圍酒席，「飲飽食醉」過後卻沒支付2.5萬元人民幣（約3萬港元）尾數。酒店職員事後致電新郎追數但不果，無奈之下只好向內媒求助，引來網民熱議。

訂40圍酒席食完走數

據內媒《小莉幫忙》報導，河南新鄭大河錦泓酒店職員指上月30日中午，一對新人以每圍700元人民幣（約860港元）的價錢，訂了40圍酒席，合共2.8萬元人民幣（約3.4萬港元）。新郎先付訂金，並指待婚宴結束再付尾數。酒店職員不虞有詐，繼續安排婚宴。

婚宴在當日下午2時結束，酒店職員多番催促新人付尾數，新郎父親卻指樓上還有2圍賓客未走，一直拖着不付錢。直至4點，酒店發現賓客已全數離開，新郎此時表示手機支付超過了限額未能付款，叫爸爸回家領錢，自己留下來等。可是隨後新郎趁酒店職員不注意離開酒店，職員慘被「走數」。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

最新影片：子女愛發問輪流「問題轟炸」 蔡雪瑩：不可以輕視孩子的問題

職員斥新郎再度食言

事後職員致電新郎「追數」，新郎轉帳5000元人民幣給酒店，並承諾翌日再付尾數。職員斥新郎再度食言，「根本沒送錢過來！接了10幾年婚宴，從來沒遇過這樣的新人！」，並指過後無法聯繫新人，前往他們家亦無人應門。

隨後一名自稱是新郎好友的男子聯絡酒店職員，指自己曾借錢給酒店老闆的外甥「小東」，對方卻因醉駕被拘留而暫無法還錢。男子聲稱曾與酒店老闆談過，以酒席費用來償還部分債務。然而，酒店職員對此表示不知情，認為新人應先付清酒席費用，再處理小東久債的問題，不應將兩者混為一談。

事件傳開之後引來網民熱議，「連婚宴也要賴帳？不嫌丟人嗎？」、「700元一圍也要賴帳，沒錢為何結婚？」、「辦不起就別辦，極品夫妻」、「吃飯要付飯錢，誰借錢誰來還」。

TOPick送出3000份兒童書展套票人人有份，立即登記拎走入場門券：https://bit.ly/3h8JOvu

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯：王明芳

相關文章

【最寒酸婚宴】親戚搞婚宴去屯門大快活午餐　賓客付500元人情自己霸枱叫飯食
17:16 2021/11/05
【最寒酸婚宴】親戚搞婚宴去屯門大快活午餐　賓客付500元人情自己霸枱叫飯食
【市儈新娘】準新娘怕友人缺席婚宴傳戶口號碼　催人情過數激嬲朋友︰你好等錢使？
13:04 2021/11/03
【市儈新娘】準新娘怕友人缺席婚宴傳戶口號碼　催人情過數激嬲朋友︰你好等錢使？
【擺酒攝位】親戚缺席婚宴前一晚邀好友補位　港男怒批準新娘︰當朋友係攝石？
13:38 2021/09/07
【擺酒攝位】親戚缺席婚宴前一晚邀好友補位　港男怒批準新娘︰當朋友係攝石？

你可能感興趣

【最寒酸婚宴】親戚搞婚宴去屯門大快活午餐　賓客付500元人情自己霸枱叫飯食
17:16 2021/11/05
【最寒酸婚宴】親戚搞婚宴去屯門大快活午餐　賓客付500元人情自己霸枱叫飯食
【市儈新娘】準新娘怕友人缺席婚宴傳戶口號碼　催人情過數激嬲朋友︰你好等錢使？
13:04 2021/11/03
【市儈新娘】準新娘怕友人缺席婚宴傳戶口號碼　催人情過數激嬲朋友︰你好等錢使？
【擺酒攝位】親戚缺席婚宴前一晚邀好友補位　港男怒批準新娘︰當朋友係攝石？
13:38 2021/09/07
【擺酒攝位】親戚缺席婚宴前一晚邀好友補位　港男怒批準新娘︰當朋友係攝石？
網絡熱話 結婚 酒店 人民幣 港元

最高瀏覽

【梅艷芳】梅媽與子割席被激到入院　梅啟明未悔改堅持索償：唔撐就算
10:41 2021/12/05
【梅艷芳】梅媽與子割席被激到入院　梅啟明未悔改堅持索償：唔撐就算
【昔日花旦】邵美琪素顏現身風采不減　跟發哥行山享單身精采人生
16:13 2021/12/05
【昔日花旦】邵美琪素顏現身風采不減　跟發哥行山享單身精采人生
【梅艷芳】梅啟明太太從不知丈夫另有女人　梅太直斥冇良心不照顧兩母子
18:12 2021/12/05
【梅艷芳】梅啟明太太從不知丈夫另有女人　梅太直斥冇良心不照顧兩母子