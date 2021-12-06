【冬日抑鬱】失去社交興趣胃口不佳易倦　或患上「季節性情緒失調」宜多曬陽光

▲ 失去社交興趣胃口不佳易倦，可能是患上「季節性情緒失調」宜多曬陽光

踏入冬季，除氣管、肺部、呼吸、皮膚等外在生理病況增多外，有一種情緒病與冬季息息相關，稱「季節性情緒失調」（Seasonal Affective Disorder，簡稱SAD），誘因是日照時間變短，人體缺乏陽光，會導致大腦中的生化失衡，產生季節性情緒失調。全球已有一至兩成人受此影響。

SAD跟這種「冬天不想努力了」的壞心情不同，它可發展成嚴重、重複的抑鬱情緒，其症狀和行為包括：大部分日子感覺憂鬱，對活動或社交失去興趣，甚至會抽離朋友圈和家人，感覺人生缺乏有意義的將來和希望，缺乏存在價值，精神難以集中注意力或做出決定，睡眠、體重和胃口有顯著改變，缺乏體力，不安或緊張，即是有Anhedonia（失樂症）的徵狀—無法由過去喜愛的事物中得到快樂—那是抑鬱症常見的迹象。

一俟秋末冬季，抑鬱症患者和女性要多加注意情緒健康，因這種情緒失調症出現在女性中的機率是男性的四倍。倘若已有臨床病徵，必須接受專業協助。現在治療SAD最普遍的方法，是服食增加血清素（Serotonin）的SSRIs（選擇性血清素再吸收抑制劑）和用心理治療的CBT（認知行為治療，即針對改變慣性思想與行為以對付抑鬱症）。效果如何，見仁見智。

但預防勝於治療，上天一直在我們周圍都擺放靈丹妙藥，自然光綫就是其一。不是指要曝曬，尤其是現代女性都害怕出斑。有很多研究已證實，當陽光從人體眼睛進入腦部時，大腦就會接收信息，繼而增加能令人體開心和睡得好的賀爾蒙血清素的分泌。相反，當一個人長期在室內關上窗簾不見天日、光綫又不足的話，是抑鬱高危。冬天抗鬱簡易法：日間多花點時間留在戶外，例如白天把原本搭地鐵的習慣，改成走路十五分鐘，又或在午餐時外出散步，既可吸收陽光，又可活動身體，相得益彰。又，白天時要拉開窗簾讓室內透光，燈火通明，人自然精神爽利有朝氣。有些女性太驚出斑（做好防曬就不用怕），把自己活得像「見光死」一樣，其實長期不見陽光，人不會真正開朗，活得不開心，肝就會鬱，肝鬱氣滯，面上黃褐斑湧現，手尾仲長！

全文刊於《經濟日報》，原題〈季節性情緒失調〉