【玫瑰痤瘡】常吃朱古力飲酒易致玫瑰痤瘡　皮膚科醫生教分徵狀+護理貼士

▲ 皮膚科專科醫生教大家分辨玫瑰痤瘡的徵狀及學習護理貼士。

女士們都十分關注自己的皮膚狀況，特別是當出現「粒粒」時，都會想盡辦法希望盡快消退。然而，有些「粒粒」伴隨持續面紅，有機會是玫瑰痤瘡，部分女士或會以為是普通暗瘡或濕疹而用錯方法處理。

臉頰微絲血管擴張

玫瑰痤瘡常見於20至40歲女性，一般於約30歲發病，患者會持續臉紅、雙頰灼熱，甚至感覺針刺，令病人身心飽受困擾。皮膚分為表皮層、真皮層及皮下脂肪。玫瑰痤瘡患者是由於神經控制失調，導致臉頰真皮層內的微絲血管不斷擴張和未能正常收縮，令臉部充血，因此患者會持續面紅。

可由飲食或環境影響

玫瑰痤瘡的成因可分為先天及後天兩大類，前者主要是由於遺傳基因所致，患者的家人大多有玫瑰痤瘡病史；後天則與荷爾蒙分泌有關，由於女性荷爾蒙會令臉部微絲血管容易擴張，故此近九成玫瑰痤瘡患者都是女性。

其他後天因素包括年幼時曾患濕疹（即異位性皮膚炎），長大後若患者的臉部皮膚長期發炎，以及使用含致敏成分的護膚品或化妝品，則會引發接觸性過敏性皮膚炎。皮膚長期發炎反映血管時刻擴張且未能收縮，最終導致玫瑰痤瘡。

飲食習慣亦會令臉部血管容易充血及擴張，例如經常飲咖啡、奶茶等含咖啡因的飲品、進食辛辣食物等。此外，朱古力、芝士及酒精飲品也含血管擴張因子，容易誘發玫瑰痤瘡。

環境因素如太陽紫外線、高溫、情緒例如精神緊張，都是玫瑰痤瘡的誘發原因，容易令臉頰充血。

如何分辨玫瑰痤瘡？

玫瑰痤瘡容易與暗瘡或濕疹，甚至紅斑狼瘡混淆，其實這四種情況的徵狀各有不同：

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玫瑰痤瘡患者尤其會以為自己所患的是暗瘡，因為玫瑰痤瘡後期都會見丘疹，皮膚狀況與暗瘡相似。然而，暗瘡主要是因為毛孔閉塞，常見於青春期男女，徵狀包括粉刺和黑頭等，而玫瑰痤瘡是沒有的。雖然玫瑰痤瘡和暗瘡都會使用抗生素及A酸藥膏等藥物，但如果病情較嚴重，治療和日常護理也有分別，例如較嚴重的玫瑰痤瘡患者，可能需要使用紅霉素、四環素等藥物，甚至配合激光或彩光治療。

改善生活習慣減少刺激皮膚

日常護理方面，玫瑰痤瘡患者應盡量減少刺激血管擴張的行為，包括避免攝取酒精及咖啡因、少食朱古力及芝士、時刻防曬、避免曝曬、平日盡量放鬆心情等，約三分一早期患者可以單靠改善生活習慣而痊癒或令病情有所改善。同時建議患者避免到美容院做臉部護理，減少對皮膚的刺激，其實玫瑰痤瘡患者的皮膚只需要日常簡單護理，少用化學物品便可。

至於暗瘡，患者應減少進食會增加油脂分泌的食物，例如碳水化合物、奶類及朱古力等。不論治療玫瑰痤瘡抑或暗瘡，患者都應避免使用過多護膚產品，因為在皮膚上塗抹太多護膚品，反而會增加毛孔閉塞的機會。