【另類家教】兒子試玩玩具被撞哭喊求助　港爸：俾人撞親咪撞返佢

▲ 一名港爸教兒子以牙還牙，引起網民熱議。

父母應從小培養小朋友建立正確的價值觀。最近一名網民分享在玩具店遇到一名港爸，其兒子在試玩玩具期間被撞倒，遂哭著向爸爸求助，但港爸竟著兒子以牙還牙，「教仔方式」令網民大感驚訝。

一名網民日前在「香港討論區」以「原來依家啲家長興咁樣教仔」為題發文，表示與哥哥外出用餐慶祝生日，吃飯前帶侄仔到一間玩具店看聖誕禮物，期間店內有玩具讓小朋友試玩，遂吸引了侄仔去玩。

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教兒子以牙還牙

之後店內小朋友越來越多，人多難免會發生碰撞，事主哥哥見狀便著兒子離開。其後，事主指有一名小朋友哭著走向其爸爸，向他表示「我俾人逼到呀」。怎料該名爸爸竟回應：

俾人撞親逼親咪撞返佢囉，一係你就唔出聲，一係你俾人撞到就撞返人。

港爸不認為有問題

而其太太聞言立即出言指責：「點可以咁樣教個仔」，然而該名爸爸不認為說法有問題，「真係整親人嗰陣人哋父母都會出聲㗎啦，咪到時先算囉。」

事主對此感到驚訝，遂在網上發文詢問網民：

原來依家係咁樣教小朋友？定係呢個老竇真係個別例子？

網民：唔識教

帖文一出引來大批網民回應，大部分留言斥該名爸爸的家教差，不應教兒子以牙還牙，「唔識敎」、「點解會咁樣教仔」、「小朋友唔使好刻意去教好，你做好自己小朋友就會學你」。點擊查看更多網民留言：

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責任編輯：王明芳