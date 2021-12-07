【聖誕好去處】奕居聖誕限定住宿餐飲體驗　$988起嘆節日菜單+5大打卡位+豪華住宿

▲ 未計劃好聖誕慶祝活動的你，不妨考慮一下!

今個聖誕節，如果想和另一半甜蜜渡過，安靜地享受只屬於你們的浪漫溫馨時刻？TOPick為你推介CP值極高、TripAdvisor排第一的五星級酒店—奕居（Upper House）節日住宿餐飲體驗！一個齊集放輕鬆、玩、食的完美冬日提案，絕對可以令另一半滿意。

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私隱度及舒適度極高

由著名設計師André Fu設計、走隱形奢華派路線的奕居位於金鐘太古廣場之上，由38樓至49樓共設有117間客房。和一般酒店不同，奕居門口位置只有一個簡單酒店標誌，大堂接待處面積都相對較細，原因是入住客人全都由專人直接帶上房間辦理入住手續。

酒店以柔和燈光設計，營造寧靜雅致的氛圍。因此，連升降機聲音都是與別不同，加上沒設關門按鈕，目的是想客人由踏入酒店一刻，就有放鬆、安靜感覺。

房型方面，有Studio 70、Studio 80及Upper Suite套房的選擇。望向山景或海景的Studio 70，面積約730平方英尺； 而Studio 80景觀大致和Studio 70一樣，面積則有850平方英尺。同樣地，兩種房型都設有L型大窗戶及巨大石灰岩浴缸，絕對是影相打卡位。面積達1,230平方英尺的套房，除擁有望向無敵維港景的大廳外，更明確劃分睡房、衣帽間及洗手間區域，空間感十足。

極多影相打卡位

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除了浴缸是「IG打卡位」外，其實酒店多個位置都擺放了不同藝術品，愛打卡的你就不要錯過以下打卡位。

鳥居電梯隧道

大堂往返一樓的電梯隧道，由一排排充滿日式的鳥居組成，如置身日本一樣。

中庭位置

在等候升降機時，不妨嘗試抬頭觀賞擁有無限延伸、對稱格局設計的酒店內部建築全景。

頂樓餐廳空中步道

位於49樓Salisterra餐廳採用落地大玻璃設計，採光度十足，而天橋長走廊以啡黃配象牙白蠟燭為設計主色，極具特色，成為不少Foodie和少女的打卡熱點。

「A Handmade Christmas」聖誕樹

與鄧愛嘉Victoria Tang-Owen 合作設計，糅合中國傳統捻金線刺繡工藝及西式聖誕圖案的概念，重新詮釋聖誕樹形態。聖誕樹將以慈善抽獎形式競投，收益全數歸於香港唐氏綜合症協會。

性價比高佳節美食

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大家可以港幣$988起於Salisterra享用節日餐飲體驗，一邊餐廳觀賞維港景色，一邊享用美食如煙燻栗子忌廉湯、牛肉他他、紅蝦意大利雲吞及烤鴨胸等。

項目 菜式選項 價錢 平安夜晚餐 4 道菜式 每位港幣$1,188 平安夜晚餐 6 道菜式 每位港幣$1,988 聖誕日午餐 3 道菜式 每位港幣$988

下午茶

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酒店更推出節日下午茶，咸點有：芝士松露泡芙、菊芋松露千層酥及茴香芹蟹肉撻等；甜點有蜜柑伯爵茶慕絲、栗子蛋糕及百果餡批等。

每位港幣$310，兩位港幣$588。

另外，大家都可以每位港幣$798起於The Continental品嚐經典節日美食，如烤鵝意大利雲呑、油封鴨肉鵝肝醬、慢煮牛肋骨、烤佐賀豬柳或黑松露香芹威靈頓。甜點方面，碧根果派加入紅棗和精釀啤酒整成的太妃蛋糕、英國藍紋斯蒂爾頓芝士配波特酒木梨醬及燕麥餅。

工藝之居住宿優惠

入住Studio 70每晚由港幣$3,700起，包括：

- Salisterra 雙人早餐

-自選 Salisterra 或 The Continental的3道菜式晚餐

-獲贈$500酒店消費額（2/1/2022至31/3/2022）

-太古廣場雪山腳下的聖誕老人屋AR體驗門票（先到先得）

預約房間：【詳情按此】/+852 3968 1111/reservations@upperhouse.com

餐廳訂座：

Salisterra ：+852 3968 1106/ salisterrafestive@upperhouse.com

The Continental： +852 2704 5211/ thecontinental@upperhouse.com

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責任編緝：張懿慧