【明日戰記】古天樂新作最新片段曝光　投資逾4億元撐本地製作：香港特效達國際水準

▲ 古天樂科幻片《明日戰記》。

古天樂有份投資兼主演的科幻動作片《明日戰記》，耗資逾4.5億元拍攝，只是前期籌備也用了3年。影片在2017年已煞科，只是後期製作亦花了4年時間，古老闆真是落足心血兼本錢。

《明日戰記》在2019年曾發布預告，當中預告可見到疑是未來的香港圬市，因為地球被外星怪獸侵襲而令城市荒蕪，古天樂跟劉青雲以一身裝甲上陣殺敵。

網民睇後都驚訝地稱讚，香港電影「土炮」特技水平也可做那麼高的水平。可是，預告片推出後到今日，影片卻一直未上映，甚至連映期也未有。

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證明香港電影特效水平

直到今日（12月6日），古仔在個人社交網站分享電影片，片段只幾秒，只見一個機械人及一個標誌，十分神秘，古天樂並寫：「Are you ready? #staytuned。」

有份參演《明日戰記》的劉嘉玲、姜皓文、胡子彤及朱鑑然亦分別在個人社交平台分享同一片段，應是終於已落實上映日期。

《明日戰記》由製作電腦特技出身的吳炫輝執導，他先後擔任多部電影視覺特效製作指導及數碼視覺特效製作，並三奪香港電影金像獎最佳視覺效果，代表作有《風雲II》、《畫皮》和《投名狀》。古天樂曾受訪表示，希望透過這部電影證明香港的特效已達國際水準。

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