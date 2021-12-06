【新世界資助房屋】新世界倡首個私人資助房屋低至市價5折　300呎一房單位首期僅$13.5萬

▲ 新世界倡建資助房屋，新界西一房單位首期13.5萬上車。（新世界提供）

新世界發展成立的非牟利房社企「新世界建好生活 」，今日（6日）發表創新房屋計劃建議，倡議發展全港首個非牟利的私人資助房屋項目，以市價約5折至6折出售，首期更低至樓價的百分之五，可分兩階段承造按揭。「新世界建好生活」將在未來數個月就上述建議與政府部門、相關機構及業界商討，並待細節落實後再作公布。有關提議若得以落實，新世界發展首階段將捐出一幅位於新界西的地皮作試驗計劃，預計可建300個實用面積介乎300平方呎至550平方呎的一房至三房單位。

由「新世界建好生活」倡議興建的「新世界資助房屋」特點：

倡議興建並以不牟利形式出售「質素及呎數兼備」的可負擔房屋，售價低至市價約5折至6折，與現行公營資助房屋機構的「居者有其屋」計劃相若

建議推行「上車易按揭」，以解決年輕家庭缺乏大額首期、置業初期供款吃力的問題

提倡創立「漸進式供款」按揭，樓宇成交時買家只須承造購買單位樓價一半的按揭，餘下的一半樓價的按揭，可在成交後十年內一次過或分階段承造

買家可在置業初期輕鬆供樓，隨着經濟收入有所增加後，逐漸承造更大份額按揭，漸進式增加每月供款，協助年輕家庭較易完成置業夢

「新世界資助房屋」建議設全方位配套設施，助年輕家庭建立共活社區

以一個實用面積300平方呎的單位為例，以現時補地價金額並參照公營資助房屋機構獲得的補地價優惠來計算，連同建築費等成本後，有關單位將以約270萬港元出售，等同私樓市約5折至6折。

以上述270萬港元單位為例，合資格的買家可就其購買單位樓價的一半即135萬港元，申請9成按揭，變相只須支付原本樓價（270 萬港元）的 5%、即13.5萬元作首期，並於樓宇成交時承造餘下121.5萬元的按揭，以現時一般供樓利率P減2.5厘來計算，買家每個月按揭供款約5,010元。而餘下樓價50%合共135萬港元的按揭，則可於單位成交後的10年內，一次過或分階段承造。「上車易按揭」的還款期限將參考現行樓宇按揭的規定，一般最長時限 為30年。

「新世界建好生活」建議買家在成交後的首3至5年內不能出售或出租有關單位，確實年期有待與業界商討。而買家須在完成承造100%按揭後，方可把單位出售予合資格人士。買家亦可在買入單位第10年起，向政府補回地價差額後，將單位在市場上自由出售。

申請資格:

「新世界資助房屋」申請資格將會參照現行居屋申請人的安排，即須為香港永久性居民兼首次置業，單人申請入息上限3.3萬元、資產不多於85萬元，兩人或以上家庭則為入息6.6萬元、資產上限170萬元。可讓25至45歲的年輕人或家庭優先申請。

轉售限制:

首3至5年內不能夠出售或出租有關單位，確實年期有待與業界商討

買家須在完成承造100%按揭後，方可把單位出售予合資格人士

購入單位第10年起，向政府補回地價差額後，將單位在市場自由出售。

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責任編輯：李榮忠