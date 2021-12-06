【西灣河開槍】西灣河警員開槍案開審　控方指警員受夾擊下開槍

▲ 被告周柏均。（林宇翔攝）

2019年11月11日「大三罷」期間，有警員疑於西灣河，在受威脅下擎槍，兩名中學生先後走向警員及企圖搶槍，其中1人被實彈擊中。兩人同被控企圖搶槍罪及阻差辦公等罪，案件今（6日）在區域法院開審。控方開案陳詞指，警員當時看到聚集的人群中，有人手持棍狀物體，及聽到後方有男聲大叫「唔好俾佢走」，遂握着警槍槍柄戒備，在受到前後夾擊下，警員隨後向首被告腹部開第1槍，第2、3槍則未有擊中任何人。

被告依次為周柏均（21歲，IVE學生）及胡子鍵（20歲，大專生），他們同被控企圖搶槍罪及阻差辦公罪，周另被控企圖在合法羈押下逃走罪。控罪指，他們在2019年11月11日，在西灣河故意阻撓正當執行職務的警員A，以及企圖搶去A的警槍。周同時在A的合法羈押下逃脫。



控方開案陳詞指，案發當日示威者在全港 18區發起「大三罷」行動，於當天早上在全港各區堵塞多條主要道路，並呼籲市民罷工、罷市及罷課。交通警A及警司B協助處理道路堵塞事宜等，A獨自前往筲箕灣道、太安街與成安街的交界(下稱案發地點）了解交通擠塞原因。



控方指，當時多名人士聚集在太安街兩旁的行人路上，他們在A出現後開始叫囂。兩名戴著口罩的男子把1條繩索綁在行車線兩旁的交通燈柱，A喝止並跑向他們，兩人逃至行人路上，路上有人手持棍狀物體，A遂停止追截。



此時A聽到後方有男聲大叫「唔好俾佢走」，遂握着警槍槍柄戒備。控方續指，當時1名身穿白色外套的男子站在行人路上，而兩名被告及1名身穿灰色外套的男子站在其後面。當白衣男子逐步行近 A，A遂從槍袋拔出警槍，擎槍指向對方，但對方繼續逼近。A見狀擬制服對方，惟遭對方捉住身體、抓面部及頸，並將A向後推。



兩名被告及穿灰衣男子逐步走近A，A擎槍指向首被告，首被告繼續走近A，伸出右手企圖搶走警槍。A縮手以免警槍被首被告搶走，惟首被告繼續向前及再嘗試搶走警槍。次被告及穿灰衣男子則走到A身後，穿灰衣男子更襲擊A的頭部。面對前後夾擊的情況，A向首被告腹部發射第1發子彈，首被告隨即倒地。



控方指次被告於此時行近A及企圖搶槍，A遂用左手撥開次被告雙手，而穿白衣男子繼續從後攬住A，灰衣男則走向A並把其背囊推向A，A遂再開2槍，但沒有擊中任何人。次被告則失平衡倒地，穿白衣及灰衣男子則向後退。警司B到達案發現場時，穿白衣及灰衣男已逃去無蹤。同日早上7時許，警員A及警司B分別將兩名被告制服在地上，A向以搶槍罪名拘捕首被告。



控方指當救護車到場時，首被告向A表示想除下背囊和站起來，A及B叫他不要動，但首被告沒有理會，並撥開A的手及突然轉身逃跑，A及B立即追截，在場警員上前把首被告制服在地上。



次被告於警誡下稱，當日早上在西灣河文娛中心對出，看到1名交通警持槍，並捉着1個白衣男子。之後次被告聽到一下槍響，即時左耳感到耳鳴，隨即伏在地下。次被告稱早前只想由警員手上搶回白衣男，但沒有成功，隨後被捕。



控方續指，本案主要的爭議事項為A是否正當執行職務？兩名被告有否故意阻撓A執行職務的意圖及有否企圖搶劫A的警槍？首被告是否在警務人員的合法羈押？以及是否企圖從警務人員的合法羈押逃脫？



控方續指，控辯雙方承認事實為兩名被告曾就讀同一學校，曾於2015至16年間為同級同學。而首被告經手術後，右邊肝臟的兩塊肝葉及右邊腎臟被切除，而子彈的彈頭從其背部取出。A經醫療檢驗後發現其左頰呈現紅腫、有輕微腫脹；中指近端指間關節背面擦傷，並且獲批3天病假。



控辯雙方今午將作內庭聆訊，案件押後至明天(7日)續審。

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記者：梁錦麟