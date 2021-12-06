【立法會選舉】夏寶龍：「愛國者治港」是要搞五光十色

▲ 港澳辦主任夏寶龍。

港澳辦主任夏寶龍今在北京發表視像講話【全文】，他表示，「愛國者治港」是要搞五光十色，是具有多樣性的。多樣性主要體現在身份的多樣性、價值理念的多元和社會制度的包容。

夏寶龍致辭時指，愛國者治港的參與面很廣，舞台很大，強調絕不是要搞清一色，但「港獨」分子，反中亂港分子絕對不能進入特區管治架構。他續指，愛國者治港是要搞五光十色，是具有多樣性的。這種多樣性，體現在身份的多樣，無論什麼階層、什麼界別、什麼職業、什麼族裔、都有參與的機會；體現在價值理念的多元，無論持何種思想觀念、何種政治取態、何種宗教信仰、何種利益訴求，都有參與的機會；還體現在社會制度的包容，在國家主體實行社會主義制度的同時，允許香港繼續實行資本主義制度，繼續保持自己的生活方式，無論信奉哪種制度，喜歡哪種生活方式，都有參與的機會。

他強調，要在愛國愛港旗幟下，最大限度拉長包容多樣性的半徑，畫出「一國兩制」實踐行穩致遠、香港繁榮穩定，香港同胞奔向美好生活這個符合香港根本利益的同心圓。

他又提到，新制度下的立法會選舉，充分彰顯了新選舉制度的廣泛代表性，政治包容性，均衡參與性以及公平競爭性。強調以公平競爭的方式選出第七屆立法會，是全面落實愛國者治港原則的需要，是發展經濟改善民生、保持香港長期繁榮穩定的需要，也是香港發展民主、實現良政善治的需要。

團結香港基金下午舉行《粵港澳大灣區志》合作備忘錄簽署儀式，行政長官林鄭月娥將發表主題演講，廣東省省長馬興瑞，及澳門特首賀一誠亦會透過視像致辭。

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記者：林曉君