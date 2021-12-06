  • 21°C
香港時間 : 20211206日 (週一) 17:01
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 聖誕2021 梅艷芳 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【立法會選舉】夏寶龍：「愛國者治港」是要搞五光十色

政治 16:08 2021/12/06

分享：

熱門 聖誕2021 梅艷芳 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

港澳辦主任夏寶龍。

港澳辦主任夏寶龍今在北京發表視像講話【全文】，他表示，「愛國者治港」是要搞五光十色，是具有多樣性的。多樣性主要體現在身份的多樣性、價值理念的多元和社會制度的包容。

夏寶龍致辭時指，愛國者治港的參與面很廣，舞台很大，強調絕不是要搞清一色，但「港獨」分子，反中亂港分子絕對不能進入特區管治架構。他續指，愛國者治港是要搞五光十色，是具有多樣性的。這種多樣性，體現在身份的多樣，無論什麼階層、什麼界別、什麼職業、什麼族裔、都有參與的機會；體現在價值理念的多元，無論持何種思想觀念、何種政治取態、何種宗教信仰、何種利益訴求，都有參與的機會；還體現在社會制度的包容，在國家主體實行社會主義制度的同時，允許香港繼續實行資本主義制度，繼續保持自己的生活方式，無論信奉哪種制度，喜歡哪種生活方式，都有參與的機會。

他強調，要在愛國愛港旗幟下，最大限度拉長包容多樣性的半徑，畫出「一國兩制」實踐行穩致遠、香港繁榮穩定，香港同胞奔向美好生活這個符合香港根本利益的同心圓。

他又提到，新制度下的立法會選舉，充分彰顯了新選舉制度的廣泛代表性，政治包容性，均衡參與性以及公平競爭性。強調以公平競爭的方式選出第七屆立法會，是全面落實愛國者治港原則的需要，是發展經濟改善民生、保持香港長期繁榮穩定的需要，也是香港發展民主、實現良政善治的需要。

團結香港基金下午舉行《粵港澳大灣區志》合作備忘錄簽署儀式，行政長官林鄭月娥將發表主題演講，廣東省省長馬興瑞，及澳門特首賀一誠亦會透過視像致辭。

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

TOPick送出3000份兒童書展套票人人有份，立即登記拎走入場門券：https://bit.ly/3h8JOvu

記者：林曉君

相關文章

【立法會選舉】消息︰夏寶龍日內南下深圳　為下屆立法會組成拍板
16:52 2021/10/22
【立法會選舉】消息︰夏寶龍日內南下深圳　為下屆立法會組成拍板
【選委會選舉】建制派議員成當然委員　促管治者解答夏寶龍5大問題
18:48 2021/09/01
【選委會選舉】建制派議員成當然委員　促管治者解答夏寶龍5大問題
【全文曝光】夏寶龍稱依法查處「毒媒」《蘋果日報》　國安指定法官理解清晰準確
18:31 2021/07/30
【全文曝光】夏寶龍稱依法查處「毒媒」《蘋果日報》　國安指定法官理解清晰準確

你可能感興趣

【立法會選舉】消息︰夏寶龍日內南下深圳　為下屆立法會組成拍板
16:52 2021/10/22
【立法會選舉】消息︰夏寶龍日內南下深圳　為下屆立法會組成拍板
【選委會選舉】建制派議員成當然委員　促管治者解答夏寶龍5大問題
18:48 2021/09/01
【選委會選舉】建制派議員成當然委員　促管治者解答夏寶龍5大問題
【全文曝光】夏寶龍稱依法查處「毒媒」《蘋果日報》　國安指定法官理解清晰準確
18:31 2021/07/30
【全文曝光】夏寶龍稱依法查處「毒媒」《蘋果日報》　國安指定法官理解清晰準確
大灣區 賀一誠 林鄭月娥 特首選舉 選舉 夏寶龍 立法會 立法會選舉 政治

最高瀏覽

【梅艷芳】梅媽與子割席被激到入院　梅啟明未悔改堅持索償：唔撐就算
10:41 2021/12/05
【梅艷芳】梅媽與子割席被激到入院　梅啟明未悔改堅持索償：唔撐就算
【昔日花旦】邵美琪素顏現身風采不減　跟發哥行山享單身精采人生
16:13 2021/12/05
【昔日花旦】邵美琪素顏現身風采不減　跟發哥行山享單身精采人生
【梅艷芳】梅啟明太太從不知丈夫另有女人　梅太直斥冇良心不照顧兩母子
18:12 2021/12/05
【梅艷芳】梅啟明太太從不知丈夫另有女人　梅太直斥冇良心不照顧兩母子