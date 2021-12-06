【創科發展】中大6間研究中心進駐InnoHK　結合工程學發展醫療科技

▲ 醫療機械人創新技術中心由中大醫學院副院長趙偉仁（左）及機械與自動化工程系副教授歐國威（右）主理。（陳永康攝）

中大設立6間研究中心進駐InnoHK創新香港研發平台，主力研究人工智能科技及醫療科技。中大副校長岑美霞表示，香港要成國際創科中心，大學有重要角色帶動創科發展，各研究中心會將中大的研究成果，轉化為產品推出市場，推動產業、人才及就業機會。

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平台設於香港科學園，中大今日(6日)開放其中3所中心予傳媒參觀。醫療機械人創新技術中心由中大醫學院副院長趙偉仁及機械與自動化工程系副教授歐國威主理，實驗室的定位是通過研發用於診斷和治療的腔內多尺度機械人平台、磁引導腔內機械人平台及影像引導式機械人介入治療，實現新型手術機械人技術的轉化研究和產品化。

混合手術室配備了磁力共振掃描及機械人輔助C臂X射線成像系統儀器，可在手術機械人介入治療研發期間提供實時的術中醫學成像，屬全亞洲首間擁有。趙偉仁形容是「醫生提出手術中的遇到問題、由工程師協助解決、再交由醫生實踐」，他預言相關技術會是未來醫學趨勢，形容是夢想成真。

博智感知交互研究中心則是主打人工智能應對生活需求。團隊於電腦視覺、多語言語音及語言技術、自然語言處理及人工智能產品設計及自動化生產多個範疇進行研究，舉例言語治療，團隊利用AI分析因病或意外導致言語不清的人士想表達的完整語句，預計技術可有助研究腦退化等；團隊另設自動駕駛的AI訓練等。

而香港物流機械人研究中心主要研發應用於未來工作場所的機械人與人工智能技術，解決物流業需要，包括有智能感知、智能交互、智能操控和智能移動等研究。團隊展示一款自主研發的機械臂，透過三維視像鏡頭，連接機械臂及抓手，可進行抓取、分貨的工序。

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記者：蘇文軒