【廉政公署】兩拉麵店10名前員工貪污盜竊案　廉署再起訴前總廚串謀盜竊

▲ 日式拉麵店貪污盜竊案廉署再起訴前總廚串謀盜竊。（資料圖片）

兩間日式拉麵店10名前僱員，涉嫌串謀偷竊收銀機內的現金收益，行賄受賄以縱容有關挪用款項勾當，被控共12項罪名，將於明年2月7日在區域法院答辯；其後再控一名前總廚3項串謀盜竊罪名，明日（7日）將於觀塘裁判法院應訊，以待案件轉介區域法院答辯。

廉政公署今日（6日）表示，本年初已檢控10名佳偉餐飲有限公司（佳偉餐飲）前經理、廚師及侍應等僱員，向律政司徵詢進一步法律意見後，再落案起訴佳偉餐飲一名前總廚33歲王盛達，被控三項串謀盜竊罪名，違反《盜竊罪條例》第9條及《刑事罪行條例》第159A條。他獲廉署准予保釋，明日(12月7日)將於觀塘裁判法院應訊，以待案件轉介區域法院答辯。



案發時，佳偉餐飲以「廣島霸嗎拉麵」及「風雲丸」兩個品牌經營多間日式拉麵店，王盛達任職佳偉餐飲總廚，負責管理該兩個品牌所有分店的廚房。該３項控罪指王盛達涉嫌於2017年8月至2018年11月期間，分別與上述其中９名佳偉餐飲前僱員串謀，從「廣島霸嗎拉麵」將軍澳分店及「風雲丸」尖沙咀分店的收銀機偷竊現金。有關勾當懷疑涉及不當處理現金券及顧客點餐。上述２間分店涉嫌被偷竊現金共約19萬元。



早前被廉署起訴的10名佳偉餐飲前僱員為助理營運經理陳家泰；店長吳偉濤；部長林廷峯及林穎思；高級廚師余凱麟及余世鳴；廚師呂健誠及文嘉昇；侍應劉瑞蓮；及兼職侍應馬君彤。他們被控共12項罪名，即3項串謀盜竊，違反《盜竊罪條例》第9條及《刑事罪行條例》第159A條；7項向代理人提供利益，違反《防止賄賂條例》第9(2)(a)條；及2項代理人接受利益，違反《防止賄賂條例》第9(1)(a)條。



佳偉餐飲在廉署調查案件期間提供全面協助。

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責任編輯：余思嵐