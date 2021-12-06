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【地方志】三地合作編著《粵港澳大灣區志》　林鄭：及時記錄大灣區城市更緊密合作

政治 16:56 2021/12/06

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特首林鄭月娥。（資料圖片）

香港地方志中心出版香港第二部志書《香港參與國家改革開放》專志，今在禮賓府舉行出版典禮，同時粵港澳三地政府將簽署合作備忘錄，共同編著《粵港澳大灣區志》。特首林鄭月娥說，前者是回顧歷史，後者則是及時記錄大灣區現時14個城市的廣泛多元及更緊密的交流合作，有利於大灣區發展的總結與展望。

林鄭表示，國家40年改革開放的成就有目共睹，香港在期間擔任極為重要的角色，香港受益於內地發展的同時，亦成為了內地連接世界市場的重要橋樑。她形容，改革開放是多元的，香港人可以自豪地說，在國家改革開放的過程中從不缺位，香港與國家發展識識相關。

香港地方志中心執行委員會主席陳智思指，香港作為「參與者」、「見證者」、「貢獻者」及「受惠者」參與國家改革開放的歷程，惟年青人對香港的獨特地位所發揮的獨特作用並不了解，認為志書將相關歷史記錄，十分有意義。

他又指，三地政府共同編著《粵港澳大灣區志》，代表香港緊密融入國家發展，優勢互補，創造美好未來，希望可以講好香港故事，講好香港與中國的故事，以及講好大灣區的故事。

廣東省省長馬興瑞指，地方志是傳承文明、鑑古至今的重要載體，編修《粵港澳大灣區志》，有利於展示大灣區文化建設成果。澳門特首賀一誠則指，三地共同編修《粵港澳大灣區志》，可發揮教化人文的作用，讓三地緊密地聯繫在一起，展示大灣區的文化軟實力。

《香港參與國家改革開放》記錄由1978年生產北移開始，直至2017年，香港與內地簽署《經濟技術合作協議》和《投資協議》的歷史進程，香港參與內地改革開放近40年的進和。地方志中心去年亦曾於年底出版志書《總述大事記》，為去年全港首本志書。

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記者：陳葆琳

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