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【立法會選舉】林鄭月娥：未來立法會仍可能有不少爭拗　但相信更願意與行政機關配合

政治 15:31 2021/12/06

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特首林鄭月娥形容，未來立法會仍可能出現不少爭拗，但相信立法會將更願意與行政機關，互相配合及互相制衡，保障在一國兩制下的繁榮穩定。（經濟日報資料圖片）

特首林鄭月娥今日在一個活動致辭時，形容未來立法會仍可能出現不少爭拗，舉例指勞工界及商界對社會問題，可能有不同看法，但指相信立法會將更願意與行政機關，互相配合及互相制衡，保障在一國兩制下的繁榮穩定。

林鄭月娥指出，中央制訂《港區國安法》，對本港社會穩定有立竿見影的效果，形容過去一年由建制派主導的立法會，落實「愛國者治港」，出現少有的高效運作，通過的法案及政府開支審批均破紀錄，為香港經濟及民生提供良好基礎。

林鄭同時強調，香港的法治堅固如昔，指看不到司法機關行使獨立審判權時受到任何阻撓。她又指，香港吸引到海外知名法官參與終審法院工作，早前亦有多名終院法官接受重新任命，反映他們對本港司法制度的獨立審判權充滿信心，香港營商環境的法治化及市場化毫無受損。

她又指，香港有良好底子及優秀人才，即使經歷近年的風浪，金融系統亦穩如磐石，形容未見有大規模走資或市民排隊到銀行提取現金的情況，強調證券及債券市場有序運作。

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責任編輯：胡偉明

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