【新冠疫苗】8間私營醫護機構今起可接種復必泰　聶德權指高接種率可避免通關後經常「熔斷」

▲ 今日（6日）起，市民可預約8間參與先導計劃的私營醫護機構共24個服務地點接種復必泰疫苗。（政府新聞處提供）

由今日（6日）起，市民可預約到8間參與先導計劃的私營醫護機構共24個服務地點接種復必泰疫苗。公務員事務局局長聶德權今日到一間參與先導計劃的診所視察。

聶德權表示，新冠疫苗接種計劃正走向多元化接種點的方式提供服務，今天開始在非政府營運的場所試行提供復必泰便是其中一個例子。無論是接種科興或復必泰疫苗，市民到參與計劃的私家診所接種也是免費。其他接種點包括11間公立醫院內的新冠疫苗接種站、以接種車運作的新冠疫苗流動接種站、醫院管理局選定診所，以及21間社區疫苗接種中心。

聶德權呼籲，市民在變異病毒株的威脅下，應把握時間盡快接種疫苗保護自己。高接種率特別能夠保護長者，減低一旦感染後患重症及死亡的風險，減低社區爆發疫情的機會，亦可避免通關後經常「熔斷」。

政府於8間私營醫護機構試行提供復必泰疫苗接種服務的先導計劃，以擴闊復必泰疫苗的接種網絡和提供額外接種渠道，進一步便利市民接種。另外，市民也可以到參與2019冠狀病毒病疫苗接種計劃的私家醫生和診所接種科興疫苗。市民可直接聯絡這些機構和診所預約接種，無需透過官方網站作預約。

衞生署衞生防護中心轄下的疫苗可預防疾病科學委員會和新發現及動物傳染病科學委員會聯同專家顧問團高度建議長者接種新冠疫苗，並指出所有曾接種流感疫苗的長者均可安全地接種新冠疫苗；尤其是患慢性疾病的長者，在沒有急症的情況下，應盡早接種新冠疫苗。

發言人提醒，市民在預約接種新冠疫苗前請特別留意，接種新冠疫苗和其他疫苗（包括季節性流感疫苗）之間須相隔最少14天。

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記者：黃穎津

