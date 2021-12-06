【髮線後移】林峯新造型曝光被指髮線後移M字額　中醫解構男士脫髮7個等級

▲ 林峯新造型曝光被指髮線後移M字額。

曾經是「Chok」的表表者，紅極一時的男神林峯近年轉攻內地拍劇，惟以往男神形象被指不復當年，繼早前大陸時裝劇《星辰大海》被笑似戴假髮後，最新為了電影《九龍城寨・圍城》剪了平頭裝造型，再被影迷指髮線後移，驚現M字額！

42歲林峯近期正拍攝電影《九龍城寨・圍城》，新電影造型有別於以往官仔骨骨的形象，因電影中武打連場，不但曬了一身黝黑皮膚，更剪了全新的平頭裝。因宣傳新電影時林峯一直戴上帽，所以一直未有公開新髮型，但日前林峯與朋友聚會時脫下帽子，令平頭裝造型首次公開，引來網民熱議。

從照片可見，林峯髮線疑似向後移，M字額似乎漸漸成形。網民紛紛留言：「像是老了幾歲」、「男神也崩壞了」、「好像70歲的大爺」、「這造型很憔悴」。

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註冊中醫師彭子芯曾向TOPick解構男士脫髮的問題。原來男士脫髮分7個等級：

第1至3級：僅為前額髮線後移，屬輕度脫髮。

第4級開始：頭頂也開始出現脫髮區域。

第7級（最嚴重）：前額至頭頂頭髮全部脫落，脫髮區域相連。愈早期治療, 效果更快更好。若已到第6至7級脫髮，需要更長時間治療，效果或較遜色。

腎氣早衰30多歲就脫髮

彭醫師指，人的腎氣大概40歲開始衰減，古籍《黃帝內經》提及，男士一般在40歲左右開始脫髮情況加劇，48歲左白髮右開始增多。若因操勞、捱夜、煙酒、房事等原因，令腎氣提早衰弱，30多歲就已開始脫髮，現時臨床個案頗多見。

治療方法

患者主要服用補肝腎、有生髮作用的中藥，例如：熟地、山茱萸、首烏、杜仲。然後，配合一些溫陽的中藥，例如：附子、仙靈脾、補骨脂。

腎氣不足也會影響水液運行，有時也會配合化濕利水道的中藥，例如：茯苓、白朮、澤瀉。

有不少脫髮患者是腎陰虛，而非陽虛，並兼夾一些燥熱表現，例如口乾、痤瘡、失眠，此類人士適合性質偏涼的補腎藥或配搭清熱降火的中藥。即使是脫髮，也須配合體質處方，才能達到理想功效。

改善脫髮白髮的食物及貼士

若以腎虛問題為主的患者，建議多吃有補腎作用的食材，例如桑椹、杞子、黑豆、黑芝麻、核桃、海參。同時，也可多吃補血食材，例如紅皮花生，怕肥人士可用花生衣泡水飲用。

除食療外，患者每日洗頭後可用指腹輕輕按摩及敲打頭皮，促進頭皮健康，令其活躍。

責任編輯：羅嘉欣