黃梓謙拉4選委落區見市民　譚志源、胡定旭等一齊擺街站

▲ 黃梓謙（左二）今日設街站，獲譚志源（右一）、胡定旭（右二）及鍾港武（左一）陪同。（黃梓謙Facebook）

距離立法會選舉不足兩星期，候選人把握最後機會拉票。不過，參選選委界別的全國港澳研究會理事黃梓謙，今早竟然不是接觸選委拉票，而是與4名選委落區見市民。

黃梓謙今日走到九龍區，有份提名他參選的港區人大代表譚志源、全國政協常委胡定旭都一同現身擺街站，並探望區內長者。譚志源稱，希望新一屆立法會能聚焦社會民生問題，胡定旭就希望，能夠集中處理醫療問題，繼續推動增加香港醫護人手，解決病人輪候時間過長的問題。

▲ （黃梓謙Facebook）

除了兩名提名人，同樣是選委的九龍社團聯會理事長徐莉、前油尖旺區議員鍾港武，則一同探訪區內家庭。受訪家庭梁太嘆，公營醫院輪候時間過長，希望盡快增加醫護人手。

雖然參選選委界別，但黃梓謙指，立法會要服務全港，需要連結選委與市民，將最真實的聲音帶入議會，與行政機關及其他議員解決社會問題，更稱未來除了出席選舉論壇，仍會繼續落區接地氣。

選委界別共有51名候選人，詳盡參選名單按此：https://bit.ly/3waU8c6

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