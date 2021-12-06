  • 21°C
香港時間 : 20211206日 (週一) 17:01
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 聖誕2021 梅艷芳 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

黃梓謙拉4選委落區見市民　譚志源、胡定旭等一齊擺街站

政治 15:49 2021/12/06

分享：

熱門 聖誕2021 梅艷芳 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

黃梓謙（左二）今日設街站，獲譚志源（右一）、胡定旭（右二）及鍾港武（左一）陪同。（黃梓謙Facebook）

距離立法會選舉不足兩星期，候選人把握最後機會拉票。不過，參選選委界別的全國港澳研究會理事黃梓謙，今早竟然不是接觸選委拉票，而是與4名選委落區見市民。

黃梓謙今日走到九龍區，有份提名他參選的港區人大代表譚志源、全國政協常委胡定旭都一同現身擺街站，並探望區內長者。譚志源稱，希望新一屆立法會能聚焦社會民生問題，胡定旭就希望，能夠集中處理醫療問題，繼續推動增加香港醫護人手，解決病人輪候時間過長的問題。

（黃梓謙Facebook）

除了兩名提名人，同樣是選委的九龍社團聯會理事長徐莉、前油尖旺區議員鍾港武，則一同探訪區內家庭。受訪家庭梁太嘆，公營醫院輪候時間過長，希望盡快增加醫護人手。

雖然參選選委界別，但黃梓謙指，立法會要服務全港，需要連結選委與市民，將最真實的聲音帶入議會，與行政機關及其他議員解決社會問題，更稱未來除了出席選舉論壇，仍會繼續落區接地氣。

選委界別共有51名候選人，詳盡參選名單按此：https://bit.ly/3waU8c6

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

TOPick送出3000份兒童書展套票人人有份，立即登記拎走入場門券：https://bit.ly/3h8JOvu

撰文 : 傅流螢

相關文章

【立法會選舉】選委界候選人齊聚民建聯交流會　各用3分鐘爭奪逾160張票
22:38 2021/11/29
【立法會選舉】選委界候選人齊聚民建聯交流會　各用3分鐘爭奪逾160張票
【立法會選舉】唐英年稱重素質不重數量　呼籲選民積極投票
18:16 2021/12/01
【立法會選舉】唐英年稱重素質不重數量　呼籲選民積極投票
【立法會選舉】選委界候選人強調中資背景　主張融入國家發展大局
20:13 2021/12/01
【立法會選舉】選委界候選人強調中資背景　主張融入國家發展大局
【立法會選舉】民建聯舉行誓師大會　港島東梁熙率先告急
16:36 2021/12/05
【立法會選舉】民建聯舉行誓師大會　港島東梁熙率先告急

你可能感興趣

【立法會選舉】選委界候選人齊聚民建聯交流會　各用3分鐘爭奪逾160張票
22:38 2021/11/29
【立法會選舉】選委界候選人齊聚民建聯交流會　各用3分鐘爭奪逾160張票
【立法會選舉】唐英年稱重素質不重數量　呼籲選民積極投票
18:16 2021/12/01
【立法會選舉】唐英年稱重素質不重數量　呼籲選民積極投票
【立法會選舉】選委界候選人強調中資背景　主張融入國家發展大局
20:13 2021/12/01
【立法會選舉】選委界候選人強調中資背景　主張融入國家發展大局
胡定旭 譚志源 香港 選舉 立法會 立法會選舉

最高瀏覽

【梅艷芳】梅媽與子割席被激到入院　梅啟明未悔改堅持索償：唔撐就算
10:41 2021/12/05
【梅艷芳】梅媽與子割席被激到入院　梅啟明未悔改堅持索償：唔撐就算
【昔日花旦】邵美琪素顏現身風采不減　跟發哥行山享單身精采人生
16:13 2021/12/05
【昔日花旦】邵美琪素顏現身風采不減　跟發哥行山享單身精采人生
【梅艷芳】梅啟明太太從不知丈夫另有女人　梅太直斥冇良心不照顧兩母子
18:12 2021/12/05
【梅艷芳】梅啟明太太從不知丈夫另有女人　梅太直斥冇良心不照顧兩母子