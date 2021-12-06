【一夜夫妻120蚊】石詠莉為慳油費改行山路　鄧健泓夫婦一個飯盒分兩餐食

▲ 石詠莉跟鄧健泓拍攝真人騷節目。

無綫myTV SUPER推出原創真人騷節目《一夜夫妻120蚊》，節目第二集於今日（6日）上架，石詠莉（Sukie）與鄧健泓（Patrick）這對演藝夫妻與素人夫婦正式展開$120的夫妻生活，考驗夫妻間的感情。

作賽首天的Sukie與Patrick，即面對車費大考驗，因為他們當日的行程緊密，先從深井到尖沙咀化妝，再到廣播道做訪問，然後轉入電視城錄影，差不多要環遊香港一周，Patrick晚上還要上課，幸好二人有贊助提供化妝與髮型，否則一出門便可認輸了。

▲ 為了慳錢，鄧健泓夫婦出盡法寶。

二人在吃用方面盡量簡單，每人帶著一盒西蘭花雞肉飯作全日膳食之用，Patrick吃午飯時頻頻提醒自己和Sukie要慳住食，吃太多晚飯就沒了。

不過對他們來說，最嚴峻的一環是交通，因為要到訪多個地點，所以二人事前先上網計算每段車程距離與油費，找出最短路程才出發。

雖然每公里油費只是$1.5，但為了節省一個幾毫，Sukie還是建議捨棄隧道，改行山路，就算未必能省多少錢，也先得到Patrick的讚許，看來這對夫婦在慳錢方面十分合拍。

▲ 石詠荊一個飯盒分兩餐食。

另一邊廂，從事藝人經理人的Why與足球教練老公阿宇就不太和諧，本來打算徒步來回學校上班的阿宇，最後在放工時敵不過半小時路程，決定以8蚊坐巴士回家，被老婆Why發現後惹來不滿，Why更後悔自己為了省下經費而不吃早餐。

▲ 素人夫婦參加真人騷節目。

不過Why十分懂得精打細算，她以9,8元成功炮製一頓午餐，而且更教大家環保慳家煮飯方法，就是蒸完水蛋後，以鍋內剩下的水烚菜，一鍋完成兩道菜，免油免洗慳水省火力，的確是非一般的精算。