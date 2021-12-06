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【聖誕好去處】天際100推聖誕新年優惠　即日起至明年1月16日每位只需68元

社會 16:03 2021/12/06

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熱門 聖誕2021 梅艷芳 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

天際100推聖誕新年優惠，即日起至明年1月16日每位只需68元。（資料圖片）

天際100香港觀景台由即日起至2022年1月16日期間推出「閃爍聖誕在天際」聖誕及新年活動，推出聖誕及新年限定門票優惠，每位只需68元。今年的「2022跨年倒數派對門票」將於12月7日上午10時起，於天際100官方網站公開發售，售價為港幣368元，只限網上訂購。

今年聖誕到訪天際100，除了可從393米的高空俯瞰維港美麗醉人的景色，SmarTone 5G LAB亦有不同最新的 5G 科技應用供互動，利用5G高速傳輸的特性彷如置身外地，乘坐觀光巴士暢遊名勝、在皚皚白雪中享受滑雪的快感、或在大峽谷感受越野踏單車的刺激。

此外，由12月15日至27日，天際100更會為訪客送上AR聖誕卡，只需畫出您最想要的聖誕禮物及祝福，再掃描二維碼，聖誕老人和小鹿將立刻起動，把您心儀的聖誕禮物活靈活現帶到您眼前。除了虛擬的聖誕禮物，於12月31日或之前到訪 SmarTone 5G LAB 更可參加大抽獎，隨時有機會贏得 iPhone 13 Pro Max。

而天際100會於12月24日及25日延長開放時間至晚上9時30分，與全港市民一同歡度聖誕佳節。

【湊得輕鬆啲】子女愛發問輪流「問題轟炸」   蔡雪瑩：不可以輕視孩子的問題

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

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責任編輯：李榮忠

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