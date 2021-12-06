【加快建屋】黃元山促拆牆鬆綁　回收清理已規劃地

▲ 黃元山促港府拆牆鬆綁加快建屋速度。（陳宛彤攝）

現時的公屋輪候時間為5.9年，創下20年來新高。團結香港基金高級副總裁兼公共政策研究院長黃元山稱，房屋問題是因過去供應短缺而變得水深火熱，促港府拆牆鬆綁加快建屋速度，「將半生熟地快點煮熟。」

在智庫6年的黃元山，估計未來5年，只有18萬個公私營單位，即平均每年只有約3萬個，需要額外再多12萬個住宅單位，才能追趕落後。他坦言，最實在做法是加快程序，將6至10年才落成的住宅單位進度推前，而政府也需要拆牆鬆綁，加速回收、清理已規劃土地，並且引入私人參建，提升建築效率。

黃元山又認為，要以都市化概念發展土地，而不是零碎覓地，只為增加一千數百個住宅單位，而規劃都市時需要產業配套，必須要有大產業、GDP及稅收，才可促進到都市發展，而現時政府提出的北部都會區，就是欠缺了GDP目標、路綫圖，只有方向。

他以生物科技為例，稱生物科技佔新加坡GDP約5%、上海GPD近10%，倘香港冀生物科技能帶來同樣貢獻，每年是需要2至3千億的產值，不過香港從無產業政策，港府對產業沒有牽頭、促進經驗，是需要突破。

黃元山稱，產業能自然發展便毋須要有產業政策，但事實證明，科學園的初創企業發展，是可以做得更好、更帶動經濟，「科學園有很多獨角獸，中環也有很多投資生物科技資金，只可惜去不到科學園。」他解釋，資金追逐回報，會考慮初創公司的成長、市場大小等，如果港府不設計制度，讓初創企業發揮市場資產，便不能茁壯成長。

黃元山參選40席的立法會選舉選舉委員會界別，該界別共有51名候選人。

選委界別共有51名候選人，詳盡參選名單按此：https://bit.ly/3waU8c6

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記者：陳宛彤