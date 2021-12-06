【虐鴿事件】富亨邨現大批白鴿屍死因暫未明　警方現場檢獲麵包肉碎疑與案有關

▲ 警方表示，大埔富亨邨亨耀樓對開空地發現有大批白鴿屍體，現場檢獲一批麵包碎及肉碎懷疑與事件有關，死亡原因暫時未明。（黃傑偉攝）

警方今日（6日）表示，大埔富亨邨亨耀樓對開空地發現有大批白鴿屍體，現場檢獲一批麵包碎及肉碎懷疑與事件有關，死亡原因暫時未明。

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警方、漁護署及愛護動物協會人員接報到場，亨泰樓附近共發現31隻白鴿及一隻麻雀屍體，另外亦發現約10隻身體不適白鴿，白鴿咀部沾有唾液，全部交由漁護署及愛護動物協會人員檢走，作進一步毒理化驗及獸醫報告，警方同時在現場檢獲一批麵包碎及肉碎懷疑與事件有關，已交政府化驗所作進一步分析，白鴿死亡原因暫時未明。

根據專家初步評估，現場亦有屬於雜食性麻雀活動，但大部分死亡均屬於白鴿，警方不排除一切可能導致白鴿死亡原因，包括進食有毒物品，或雀鳥間病毒引致，案件暫列作懷疑殘酷對待動物，及交大埔警區動物罪案專隊跟進處理。

【虐待動物】大埔富亨邨發現31具白鴿屍體 列殘酷對待動物案

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記者：黃傑偉