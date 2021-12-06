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【立法會選舉】工聯會倡降低居住成本、提升居住質素　吳秋北：現時人均居住面積不及囚犯居住標準

政治 16:13 2021/12/06

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工聯會4名候選人今日舉行記者會，提出以「一降一升」為土地房屋政策目標，強調要降低居住成本、提升居住質素，同時令基層家庭「告別劏房」。（工聯會Facebook）

立法會選舉本月19日舉行，房屋問題繼續是焦點議題。工聯會4名候選人今日舉行記者會，提出以「一降一升」為土地房屋政策目標，強調要降低居住成本、提升居住質素，同時令基層家庭「告別劏房」。

工聯會上月29日至本月5日期間，在各區街站收集22877份意見，當中最多市民認同「增建公屋，兌現三年公屋上樓承諾」，其次依次為「拒絕納米樓」、「支持私人、資助房屋市場分隔」及「加快市區重建及舊區更新」。

正參選港島東的會長吳秋北表示，自己探訪過許多劏房住戶，深明劏房戶最期望能夠上公屋，脫離劏房的惡劣環境，同時減輕經濟負擔。但他指，現時公屋供應嚴重落後，輪候時間持續惡化，截至9月底一般申請者的平均輪候時間長達5.9年，創22年新高。

他又表示，現時香港的樓宇越建越細，居住愈見擠迫，人均居住面積只有161平方呎，不僅低於鄰近的深圳和新加坡，形容是連紅十字會對囚犯居住面積不應小於215平方呎的標準也比不上；又指有關情況已蔓延至公營房屋，形容是「開倒車」。

參選選委會界別、本身是巴士車長的蔡永強則指，現時本港有20萬個劏房戶，認為要盡力完成國務院港澳辦主任夏寶龍提出的「告別劏房」目標，強調要改善劏房戶的處境。

同樣參選選委會界別的副會長麥美娟則強調，要解決房屋問題，必須增加房屋土地供應，建議多元開發土地；更深層次的是要解決貧富懸殊問題，提升市民收入。

至於參選新界西南的陳穎欣表示，國家早已確立「房住不炒」的定位，建議參考新加坡的做法，將炒、住市場分隔，日後所有公營資助房屋，以房住不炒為準則，不容許補地價和於私人市場出售，只能轉售與其他合資格人士。

今屆共有51人參選選委會；港島東其他候選人，分別是非建制派潘焯鴻、新民黨廖添誠和民建聯梁熙；新界西南其他候選人，分別是民建聯陳恒鑌和非建制派劉卓裕。

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責任編輯：胡偉明

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