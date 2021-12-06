【行山惡行】元朗行山遇自私男女踎低食煙　K Kwong憂釀山火：郊野公園大災難

▲ K Kwong遇到一對男女在郊野公園吸煙，擔心釀成山火。

近日天氣乾燥，天文台多次發出火災危險警告。不過，日前化學博士K Kwong往元朗郊野公園行山時，目擊一對男女吸煙。他在facebook發文怒斥此等行為，擔心隨時釀成山火。

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K Kwong昨日（5日）往元朗大棠觀賞紅葉，期間遇到該對吸煙男女。他在facebook上載相片斥：

風高物燥，郊野公園食煙，分分鐘郊野公園大災難！

從相片可見，有對男女蹲在草叢旁，手上拿著香煙。

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帖文引來迴響，不少人也批評該對男女行為自私，有人問為何行山還要吸煙，減少一次不行嗎？另有人指，目睹此事應立即喝止。也有不少人問，為何還未汲取八仙嶺山火的教訓？

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為防止生火，港府已立例禁止市民在郊野吸煙。根據《郊野公園及特別地區規例》(第208A 章)，郊野公園一般禁止在指定地點(例如燒烤地點) 以外的地方生火，也不准許以相當可能引致失火的方式棄置燃點的香煙。

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責任編輯：羅嘉欣