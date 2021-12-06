【加快建屋】龍漢標促簡化程序、拆牆鬆綁　寄望政府能解開最核心的結

▲ 龍漢標指，施政報告應對房屋問題有「大手筆」，冀政府解開最核心的結，讓下一代有更好未來。（梁偉榮攝）

擔任地產建設商會秘書長22年的龍漢標，直言香港並非欠缺土地，強調政府要增加土地供應，將冗長程序拆牆鬆綁。「香港1,000平方公里，我們只用了25%，有很多地方是可用的。」

房屋問題是香港主要的深層次矛盾，但龍漢標認為，香港從不缺乏未經開發土地：「為何（香港人）會愈住愈細、愈住愈逼？就是因為土地供應不足，因為有許多程序導致起樓困難，因為不同法律令市區重建（有困難）、新界土地不能適時改變用途。」

龍漢標舉例指，「streamlining（簡化程序），你要將城規程序修改，你要將建築入則程序修改，你要將市區重建收購強拍門檻降低，這些每一個都是一環扣一環。」

他指，現時即使城規會已裁定反對無效，但同一理由可在當區諮詢階段重新提出，「這裏又卡住、那裏又卡住，你怎可以加快推出土地？」

龍漢標形容，在過往的政治氣候下，立法會淪為「政治騷」場所，公務員為免被議員問責，只懂得墨守成規，「其實是一個惡性循環，我留意到牆並無拆到，而是愈起愈高，結是愈綁愈實。」他認為，同樣情況亦出現在城規會，坦言在處理具爭議性項目時，「有多少個城規會成員有政治膽識、有政治能量，去力排眾議投支持票？」

「近10年內，我們也聽到有聲音是對行業、對會員（地產商）有意見。」龍漢標舉例指，地產商被質疑囤積大量土地，但他認為是假象，強調新界農業、魚塘和露天貯物等用地中，僅12%由地產商持有，當中逾半已申請土地改劃。

對於近年「龍床盤」愈起愈多，龍漢標坦言，他個人對此亦有看法：「如果你問我，我覺得最細單位，起碼是300呎。」但他解釋，在地價高昂下，地產商亦是迫於無奈：「買家買不起（大單位），（地產商）被迫將面積縮短，縮到可負擔range（範圍）內。」

「今次施政報告，真的有大手筆（措施），跟過去不同。」他寄望政府能解開最核心的結，讓下一代有更好未來：「我希望看到土地增加時，可以令到樓（住宅單位）增加、樓價不再這樣貴，青年人可以上到樓。」

龍漢標正參選地產及建造界，該界別另一候選人為趙式浩。

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記者：胡偉明