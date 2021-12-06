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【最後禮物】黃子華潘燦良舞台劇熱賣　宣布再度加演共開40場

娛樂 16:21 2021/12/06

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熱門 聖誕2021 梅艷芳 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

《最後禮物》再加開十場。

黃子華潘燦良明年1月於演藝學院的舞台劇《最後禮物》， 早前優先訂購火速爆滿，內部認購亦已爆，主辦單位今日於紅隧外戶外大形宣傳海報上宣佈加多十場，明日7號公開發售，一共40場。

舞台劇策劃總監馮貽柏(ALEX)坦言，「會加多十場，7號公開發售。」為何咁靜悄悄加場，Alex笑言：「其實好多謝大家支持，真係爆到滿瀉，都不是靜雞雞，今日隧道口會上大廣告版啦。 」

對於今次舞台劇超級反應熱烈，據知子華及潘澯良及一眾演員都十分開心，「因為其實大家都唔夠飛給朋友，日日都追瘦我再分配額比他們。」

二人火花四濺。

Alex表示，目前舞台劇已經展開排練了近兩星期，黃子華及潘燦良每日於排練室都排得非常投入，加上用視像與身在外國的莊梅岩一同排練，火花滿天飛，劇本對白邊排邊作細緻修輯，精益求精讓人拍案叫絕，相信觀眾入場必感受到劇本至演員都劇力萬鈞，情感滿載。

至於40場是否可以滿足市場上需求，ALex謂，「應該都未滿足得到。不過同子華、阿燦研究後，目前檔期最多只可演40場。所以明日公開發售，希望大家搶到飛，搶唔到我都冇辦法。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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