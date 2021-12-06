【青春本我】Chantel首集出鏡率不算高　Yumi下集受校園欺凌精神崩潰

▲ 《青春本我》

TVB青春劇《青春本我》在昨晚（12月5日）首播，《聲夢傳奇》其中最具人氣之一的姚焯菲（Chantel）在劇中演怕醜妹，但在《青春本我》的第1集出鏡率不算高。

至於《聲夢傳奇》另一人氣王炎明熹（Gigi）在《青春本我》第1集的出鏡率也不算很多，當中劇情講她帶埋愛貓「春卷」上學，之後「春卷」從書包跑出來令課室大亂，而「春卷」反而成功搶鏡為網民焦點之一。

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Windy顏值「飛躍式進步」

其實網上討論《青春本我》的熱門話題包括：Gigi愛貓「春卷」、Chantel出鏡率外，還有詹天文（Windy）與張馳豪（Aska）在劇中的實景靚屋，以及歌中舞場面等。

此外，Windy劇中角色的遭遇及其學生Look亦獲得正評，網民指努力減肥後的Windy令人感覺更清新，顏值比參加《聲夢傳奇》時有「飛躍式進步」。

此外，由於Windy劇中角色的父母相當偏心，每件事情也向著飾演Windy哥哥的Aska，就連早餐與午餐盒，Windy亦獲得「次一等」待遇；由於父母偏心是蠻多青少年會遇到的問題，故此Windy劇中遭遇獲得大量網民同情，而他們亦指以新人來說，Windy演技合格有餘。

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黑面蓮姐具個人風格

另一獲讚演技的是蓮姐林君蓮，劇中飾演神婆的她除了夠晒迷信，亦夠晒敢言，其中一幕她問Gigi為何抱著書包發呆時，Gigi回答未感肚餓時，蓮姐木著臉口神回了一句：「牛頭唔搭馬嘴」，獲得網民大讚夠晒絕核。蓮姐特有的「眼神死」及「黑面式」演技，亦獲盛讚很有個人風格。

男子組方面，則以Aska暫時最為突出，劇中演校草的他充滿陽光氣息。此外，劇中其中一幕曝光了何晉樂（Rock）及冼靖峰（Archie）等人的童年照，當中現時身型偏瘦的Archie，童年時原來是胖仔，再次證「肥他都是潛力股」。

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Chantel勇敢提問

至於下周日（12月12日）播出的第2集，講到校入職的輔導心理學家汪善美甫（JW王灝兒飾），踏進學院便成功處理男生間的糾紛。朱校監（王祖藍飾）把「重點學生」的機密資料交予善美，希望她能於同學的精神健康方面給予幫助。

害羞的Chantel（姚焯菲飾）竟敢舉手向徐夕（朱敏瀚飾）提問，同學驚訝。

▲ Yumi校服look十分靚女，可是在劇中卻慘受欺凌。

Yumi受校園欺凌

另一方面，Yumi（鍾柔美飾）找Eden（劉展霆飾）設計競選海報，卻被他的前度Venus（林沚羿飾）看見，對方心生妒忌。

Aeren（文凱婷飾）宣布參選女學生長，掀起女生間的友誼考驗。學生私下的IDC Secret群組傳出對Yumi的負評，加上競選海報被惡意塗鴉，令她承受不了壓力而崩潰……。

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