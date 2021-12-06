【藏槍候判】涉藏槍及390發子彈　銀行職員認罪還押明年1月處理

▲ 涉藏槍及390發子彈，銀行職員認罪還押明年1月處理。（資料圖片）

於銀行工作的男子涉於元朗洪水橋一村屋內住所內，藏有1柄手槍、390發子彈及4個彈匣，今（6日）於高等法院承認1項無牌管有槍械或彈藥罪。法官將案押後至2022年1月31日再處理，其間要求控辯雙方就所涉槍彈及槍械組件提供更多資料，並要求控方屆時帶備涉案槍彈，以便作檢視。

被告陳立明(39歳)，於銀行任職，被控於2020年6月9日，在元朗洪水橋石埗村富祐居一單位內，無牌管有1柄手槍、390發子彈及4個彈匣。

法官問及控方案情提及於涉案單位搜出的槍械組件類別及用途等，被告是否曾使用涉案槍彈等。控辯雙方表示需時調查，要求押後案件，並確認被告並沒有使用過有關槍彈，以為案發時沒有刑事紀錄。法官押後案件至2022年1月31日再處理，其間被告續還押。

控方案情指，被告於案發日早上在住所地下遭警方截查，警方發現其身上藏有3部手機、兩張八達通及2,260元現金。警方其後再到被告住所搜查，於其睡房發現1個夾萬，內藏涉案手槍、9個盒子藏有共390發子彈，以及4個彈匣。

警方其後於抽屜內發現1支伸縮棍及1批懷疑槍械組件，包括槍管、槍座及塑膠子彈等。被告於警誡下承認居於上址，就其他提問則保持緘默。

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記者：林育慧