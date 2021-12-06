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【夏寶龍講話】林鄭月娥稱立法會候選人具多元性　冀為香港帶來良政善治的新局面

政治 16:33 2021/12/06

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林鄭月娥指，今次立法會選有四個特徵：廣泛代表性、政治包容性、均衡參與性及公平競爭性。（經濟日報資料圖片）

港澳辦主任夏寶龍今日就立法會選舉講話。特首林鄭月娥之後發聲明回應，指夏寶龍闡述了，完善選舉制度後的立法會選舉有4個特徵：廣泛代表性、政治包容性、均衡參與性及公平競爭性。

林鄭又提到，過去數年立法機關不能確保愛國者治港而出現亂象，癱瘓了立法會運作，也阻礙特區政府施，甚至危害國家安全，衝擊社會穩定，強調完善選舉制度，是要落實愛國者治港的根本原則，確保每名議員，均為愛國愛港及以國家發展利益和香港長期繁榮穩定為依歸的人士。

她認為，在愛國愛港的基礎上，立法會選舉的候選人來自不同政治光譜，具有多元性及廣泛代表性，期望與新一屆的立法會共同努力和衷誠合作，推動發展經濟，以及改善民生的各項政策和措施，為香港帶來良政善治的新局面，又呼籲選民在本月19日踴躍投票。

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責任編輯：陳宛彤

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