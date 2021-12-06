【張敬軒演唱會】心痛歌迷被騙錢買假票　軒仔為粉絲再加三場

▲ 張敬軒紅館騷再度加場。

張敬軒《THE NEXT 20 演唱會》今日宣布再度加開最後三場即1月13、14、15 日，共開18場，軒仔希望買不到飛的歌迷，可以合法途徑欣賞演出，也不用受騙，加場門券將於8號於網上發售。

今年張敬軒無論歌曲、網上平台節目、廣告、電視台節目等等，都大受歡迎，入行20週年演唱會，早前加到15場破了個人紀錄，還滿足不到樂迷需要，需要兩度加場。

據演唱會總監馮貽柏表示，軒仔今次再度加場， 是幾經辛苦爭取回來的，十分多謝紅館對軒仔支持，希望一直買不到飛的歌迷，把握最後機會，因為這三場真的是終極加開，不會再加。

▲ 軒仔答謝歌迷支持。

對於一加再加，軒仔表示多謝樂迷對他的支持，他有能力的話就盡量唱多場，免令歌迷失望， 「好多人向我投訴買不到飛，最近我更收到歌迷PM，指買飛遇上騙徒呃錢，所以公司同我研究加場，考慮過自己體力、工作上調配是否可以等問題，真心希望可以幫到歌迷朋友，等大家可以有再買飛的機會，先答應加場。」

軒仔表示：「有歌迷朋友同我講，有人冒稱是演唱會贊助商，指可以代買演唱會飛，但當大家付錢後，便聯絡不上，損失慘重。我再勸喻大家多一次，千萬別向一些不明來歷的人買飛，不要受騙。」

問到軒仔如何保養身體以應付18場的體力，軒仔謂最近已非常保重身體，天氣轉冷不敢怠慢，不想病倒影響工作。

他指：「今次我有專業團隊照顧聲帶健康，聲樂老師和照顧我聲帶的醫生商量過，吩咐我唱五日休兩日最好，聲帶就可以得到最佳狀態，所以公司一早就已按照專業意見規劃演出，相信可以得到最佳休息。唯一敵人就是手機，大家都知我有手機成癮症，一看就天光，演唱會期間真係要戒，或者真要搵人係演唱會收工後，收走我部手機，先可以早睡。」

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