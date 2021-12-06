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【母子緣份】歷流產再懷孕照超聲波驚見神秘人臉　媽媽︰未能出世的孩子回來了

育兒經 17:40 2021/12/06

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熱門 聖誕2021 梅艷芳 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

英國一名媽媽曾兩次流產，早前再度懷孕，她產檢照超聲波時發現一張神秘人臉。

有媽媽在懷孕的過程經歷不少考驗，甚至要面對流產而失去胎兒之痛。英國一名媽媽曾兩次流產，早前再度懷孕，她產檢照超聲波時發現除肚中胎兒外，還有一張神秘人臉。她認定這是未能出世的孩子回來了，要幫忙照顧她的BB。

生兩女前後歷流產

據英國《太陽報》報道，來自倫敦東部的31歲Jade Sinfield育有兩名女兒，分別是13歲的Jahnay和7歲的Jahiliya。她在Jahnay出生前曾流產一次，生下Jahiliya後，她又懷孕過一次，但仍不幸再次小產。經歷兩次小產對Jade和另一半來說打擊很大，絕對是痛苦的回憶。

我們一直想要一個大家庭，但不幸的是我們發現這很困難。

Jade努力多年後再嘗試懷孕，終在兩次流產後迎來第三胎，兒子的預產期在今年聖誕節。現時懷孕36周的她最近一次產檢，從超聲波中除了看到胎兒外，還有神秘的第二張臉。

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最新影片：子女愛發問輪流「問題轟炸」 蔡雪瑩：不可以輕視孩子的問題

另一張完整嬰兒臉

這看來像一張完整的嬰兒臉，眼睛、鼻子、嘴唇等均清晰可見。Jade看到這張臉後很震驚，又頓覺感動︰

我知道一直有人在照顧我肚裡的BB……

她和另一半都經歷過失去家人和朋友的悲慘，還有自身兩次小產的傷痛。她有感這另一張臉，其實就是失去的兩個孩子中其中一人回來了，或許這就是母子冥冥中注定的緣份。

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責任編輯：王明芳

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